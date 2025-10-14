Apple TV+ stiming servis od danas se zove samo Apple TV - da, isto kao TV box.

Izvor: Apple

Tiho i bez prethodne najave, Apple je promijenio ime svog striming servisa. Umjesto Apple TV+, platforma je preimenovana u samo "Apple TV". Rebrending je bio "sakriven" unutar saopštenja za medije povodom striming premijere filma "F1 The Movie", a stupa na snagu odmah.

Ovaj potez nesumnjivo će izazvati određenu zabunu, jer će se izraz "Apple TV" sada odnositi na tri različite stvari - na striming servis, aplikaciju iz koje se sadržaj gleda i na TV box koji gigant iz Kupertina godinama prodaje. Istina, tačan naziv najnovijeg modela je "Apple TV 4K", pa bar postoji nešto po čemu ih na prvi pogled možete razlikovati.

Uprkos rebrendingu, promena imena još uvijek nije vidljiva na zvaničnoj Apple TV stranici, koja i dalje sadrži "plus" oznaku.

Apple je, međutim, u beta 3 verziji iOS 26.1 operativnog sistema lansirao novu ikonicu Apple TV aplikacije, koja sada sadrži prelivanje boja unutar simbola:

Izvor: Apple