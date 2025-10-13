Enterprise e-commerce rešenja i prenošenje globalnog iskustva na lokalno tržište u fokusu zajedničkog nastupa u Beogradu.

Izvor: Matija Popović

Kompanije WMG (Wireless Media Group) i VTEX, globalna platforma za digitalnu trgovinu, zajednički su organizovali prestižnu konferenciju Xperience25 u Beogradu. U okviru zajedničkog keynote predavanja pod nazivom "Global commerce trends: Fight for consumer ownership and profitability", predstavnici dve kompanije govorili su o najvažnijim izazovima i trendovima koji oblikuju budućnost e-commerce industrije na globalnom i regionalnom nivou.

Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u kompaniji WMG Product & Services, naglasio je značaj prenošenja globalnog iskustva na domaće tržište i prilagođavanja svetskih praksi lokalnim potrebama. On je istakao da kompanije u retail sektoru u regionu dele slične izazove sa globalnim liderima, ali da upravo u tome leži prostor za napredak.

Izvor: Matija Popović

"Naše tržište ima potencijal da brže usvoji najbolje globalne prakse i da ih pretvori u stvarne poslovne rezultate. Partnerstvo sa VTEX-om omogućava nam da spojimo znanje i iskustvo sa različitih tržišta i pretočimo ih u rešenja koja odgovaraju domaćim kompanijama. Fokus nam je da pomognemo trgovcima da unaprede prodajne kanale, optimizuju lance snabdevanja i izgrade trajnije odnose sa kupcima", izjavio je Petković.

Kiril Dinov, Growth Leader za Istočnu Evropu i Poljsku u kompaniji VTEX, govorio je o globalnim promenama u lancima snabdevanja i njihovom uticaju na profitabilnost. Poseban akcenat stavio je na rast modela direktno-do-potrošača (D2C) i B2B2C kanala, naglašavajući da trgovci širom sveta sve intenzivnije traže načine da odgovore na rastuće troškove i pritisak na marže.

Izvor: Matija Popović

"Lanac snabdevanja se u potpunosti promenio. Proizvođači i distributeri prelaze na D2C model, što donosi više marže, ali i dodatni pritisak na efikasnost. Tehnologija je danas roba - vaša platforma za digitalnu trgovinu mora da omogući brzu integraciju kanala, automatizaciju i vaš sopstven marketplace. Na tržištu sa izraženom konkurencijom i rastućim troškovima akvizicije, ključ uspeha leži u izgradnji snažnih odnosa sa kupcima, njihovom zadržavanju i povećanju njihove lifetime value (LTV)", izjavio je Kiril Dinov, Growth Leader za istočnu Evropu i Poljsku u kompaniji VTEX.

Partnerstvo između WMG-a i VTEX-a, koje je započeto pre nekoliko meseci ove godine, donelo je tržištu integrisana enterprise E-commerce rešenja namenjena velikim kompanijama u fazi digitalne transformacije. Ova saradnja omogućava klijentima da kombinuju globalnu ekspertizu VTEX-a sa dubokim razumevanjem lokalnog tržišta koje poseduje WMG, kreirajući održiva i skalabilna rešenja za rast i profitabilnost.

Vidi opis Kompanije WMG i VTEX predstavile globalne e-commerce trendove na konferenciji Xperience25 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Matija Popović Br. slika: 8 8 / 8

Zajednički nastup WMG-a i VTEX-a na Xperience25 konferenciji privukao je veliku pažnju publike i potvrdio stratešku važnost saradnje dve kompanije u kreiranju održivih i profitabilnih modela digitalnog commerce-a u regionu.