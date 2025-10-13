Oblikovanje budućnosti prodaje i tržišne komunikacije.

Izvor: WMG

Kompanija WMG (Wireless Media Group) učestvovaće na ovogodišnjem SALES Kongresu Srbija 2025, najznačajnijem regionalnom okupljanju stručnjaka iz oblasti prodaje i marketinga, koji se održava 13. oktobra u Beogradu.

Na panelu Inovacije na mjestu prodaje - marketing osmišljava, prodaja sprovodi?, govoriće Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth, WMG Product & Services, a diskusija će biti posvećena transformaciji mjesta prodaje, razvoju novih kanala i ulozi inovacija u građenju održivog rasta brendova.

Razmjenom iskustava biće otvorena pitanja kako inovacije, koje nastaju u laboratorijama i kreativnim timovima, pronalaze put do samog mjesta odluke, kao i koliku ulogu imaju partnerstva s tehnološkim vendorima i medijima u kreiranju dodatne vrijednosti za potrošače. S višegodišnjim iskustvom u razvoju komercijalnih strategija i poslovnog rasta, Petković će predstaviti perspektivu WMG-a - kompanije koja povezuje tehnologiju, medije i biznis i putem inovativnih modela pruža podršku brendovima u sve zahtjevnijem tržišnom okruženju.

Učešćem na SALES Kongresu Srbija 2025, kompanija WMG (Wireless Media Group) potvrđuje svoju stratešku posvećenost inovacijama, kao i aktivnu ulogu u oblikovanju budućnosti prodaje i tržišne komunikacije.