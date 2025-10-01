Nova Google pravila mogu zauvijek promijeniti način na koji koristimo Android telefone i instaliramo aplikacije.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Opstanak nezavisnih prodavnica aplikacija dovodi se u pitanje ukoliko Google zaista implementira nova pravila. Ovo tvrdi F-Droid, projekat koji Android korisnicima već 15 godina nudi besplatan i otvoren softver bez reklama.

Prema novim pravilima, svi developeri moraće da prođu centralizovanu registraciju, pošalju lična dokumenta, plate taksu i dobiju jedinstvene identifikatore aplikacija. Tim iza F-Droid-a naglašava da ne želi da uslovljava developere registracijom, niti da preuzima identifikatore u njihovo ime, jer bi to značilo monopol Google-a.

Ako ova pravila stupe na snagu, korisnici bi mogli da izgube pristup hiljadama aplikacija, uključujući i ažuriranja za već instalirane aplikacije. Za razliku od Google Play prodavnice, gdje su se godinama pojavljivali zlonamjerni programi, F-Droid svoj kredibilitet gradi na otvorenom kodu i transparentnosti ažuriranja.

Izvor: screenshot

Google pravda potez brigom o bezbjednosti, ali F-Droid podsjeća da Play Protect već otkriva i blokira zlonamjerne aplikacije, bez obzira na izvor. Uvođenje obavezne registracije, tvrdi tim iza projekta, zapravo jača monopol i slabi raznovrsnost ekosistema.

"Zahtjev za registraciju autora softvera je kao da od pisaca i umjetnika tražite akreditaciju da bi objavili svoje djelo", navode iz F-Droid-a. Povezivanje aplikacija sa ličnim dokumentima stvara "usko grlo" koje ograničava konkurenciju i slobodu izbora.

Zbog toga F-Droid poziva korisnike i developere da reaguju: od potpisivanja peticija i obraćanja američkim i evropskim poslanicima, do pritiska na regulatore i antimonopolske institucije. Glavni cilj kampanje je jasan - sačuvati pravo na slobodno širenje softvera i spriječiti da Android postane potpuno zatvoren sistem.

