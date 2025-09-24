FBI upozorava broj slučajeva onlajn ucjene djece raste nevjerovatnom brzinom. Provjerite podešavanja privatnosti na svim mrežama.

Izvor: YouTube/Printscreen/Bark

Deca u svijetu sve više su žrtve onlajn ucjena seksualnih predatora, koji koriste sve sofisticiranije metode da ih namame na slanje intimnih fotografija, a ti slučajevi, nažalost, dovode i do samoubistava tinejdžera širom svijeta. Podaci su alarmantni i upozoravaju na to da treba povećati bezbijednost djece na internetu, a aplikacija koja se izdvaja kao najopasnija jeste Snepčet.

Na Instagram stranici Bezbednost_dece_na_ internetu upozoravaju da je Snepčet opasniji od svih mreža zajedno i iznose podatak da je 20.000 dece bilo žrtva onlajn predatora i to samo za šest mjeseci.

Prijavljeno oko 550.000 slučajeva ucjene

“FBI i britanska NCA upozoravaju: broj slučajeva onlajn ucjene djece (sextortion) raste rapidno. Samo u prvih šest mjeseci 2024. prijavljeno je 9.600 slučajeva u Velikoj Britaniji, a globalno oko 550.000. Najviše prijava došlo je sa Snepčeta, čak više nego sa Instagrama, Tiktoka, Fejsbuka i Diskorda zajedno. Djeca su tamo meta zato što je komunikacija brza, prolazna i teško može da se prati”, piše u postu na Instagramu.

“Ove ucjene nisu mala stvar. Zabilježeni su slučajevi gdje su tinejdžeri širom svijeta izvršili samoubistvo nakon što su bili ucijenjeni svojim fotografijama. Predatori se predstavljaju kao vršnjaci, šalju lažne fotke, glume simpatije. Cilj im je da dobiju jednu intimnu sliku, posle toga dijete postaje žrtva ucjene i zastrašivanja.

Sramota i strah ih sprečavaju da kažu

Ako mislite "moje dijete to ne bi uradilo", varate se. Istraživanja pokazuju da stotine hiljada djece širom svijeta već jesu žrtve. Sramota i strah sprečavaju djecu da priznaju roditeljima. Savjet roditeljima i školama: Razgovarajte sa djetetom večeras, recite mu da nikada ne šalje fotografije i da uvijek može da vam se obrati. Provjerite podešavanja privatnosti na svim mrežama. Instalirajte parental kontrolu i pratite ko i kada piše vašem djetetu.

Izvor: Yumama

(Blic/MONDO)