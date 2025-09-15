Meta, Apple i Google vuku velike poteze, dok kineski i manji proizvođači nude iznenađujuće jeftina i inovativna rješenja.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Pametne naočare izlaze iz sfere futurizma i postaju novo bojno polje u industriji nosivih uređaja. Dok Ray-Ban i Oakley Meta već osvajaju tržište, Google i Apple spremaju sopstvene modele, a manji proizvođači unose iznenađujuća rješenja. Prednost velikih američkih kompanija leži u pristupu najnovijim čipsetima, bogatim ekosistemima uređaja i moćnim AI modelima, ali konkurencija iz sjenke brzo sustiže.

HTC je, na primjer, predstavio Vive Eagle na Tajvanu, dok su pioniri poput Pivothead-a i Epiphany Eyewear još ranije pokazali potencijal integracije kamere u naočare. Snap je nakon akvizicije Vergence Labs-a razvio prvu generaciju Spectacles modela, a Amazon je lansirao Echo Frames - naočare bez kamere, ali sa ugrađenim zvučnicima i Alexa asistentom. Pravi iskorak dogodio se kada su Meta i EssilorLuxottica spojili kamere, mikrofone, zvučnike i AI u Ray-Ban Stories, a kasnije i u Ray-Ban Meta naočare koje su donijele multimodalnu vještačku inteligenciju.

Danas na tržištu postoji na desetine modela pametnih naočara. Kineski proizvođači nude povoljne verzije sa osnovnim funkcijama snimanja i zvuka, dok globalne kompanije predstavljaju naprednije koncepte. Među značajnijim novijim modelima nalaze se Solos AirGo V2 sa podrškom za više AI modela, Xiaomi AI Glasses koje su zasad dostupne samo u Kini, HTC Vive Eagle kao premijum proizvod za tajvansko tržište i Mentra Live sa otvorenim operativnim sistemom i SDK-om za razvoj aplikacija. Postoje i kontroverzniji modeli poput Waves naočara bez LED indikatora snimanja, dok indijski Jio priprema sopstveni pristupačan proizvod.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Veliku pažnju privlače i pametne naočare sa projekcijom informacija putem malih ekrana - tzv. HUD naočare. Još 2019. godine North je predstavio Focals - regularno dizajnirane naočare sa monokularnim ekranom, a nakon što je kompaniju preuzeo Google, tehnologija je nastavila da živi u novim konceptima. Kineski Even Realities razvio je G1 naočare sa binokularnim monohromatskim prikazom, dok Brilliant Labs nudi Halo sa otvorenim softverom, AI integracijom i drajverima koji zvuk provode kroz kost. Rokid i Halliday takođe imaju svoja rješenja, a Amazon navodno priprema sopstvene modele za potrošače i dostavljače, sa planiranim lansiranjem u 2026. godini.

U Kini su se već pojavile i prave AR naočare, poput TCL-ovog RayNeo X3 Pro, iako im je vidno polje i dalje veoma usko, a praćenje prostora ograničeno. Snap najavljuje značajniji iskorak 2026. godine sa sopstvenim Specs naočarima koje bi trebalo da donesu potpuni AR doživljaj u formatu sličnijem klasičnim naočarima.

Tržište pametnih naočara trenutno je izuzetno raznoliko, sa rješenjima koja variraju od jednostavnih kamera sa ugrađenim zvučnicima do složenih AR sistema. Dok tehnološki divovi pokušavaju da povežu naočare sa postojećim ekosistemima i AI modelima, manji proizvođači donose fleksibilnost i otvorene platforme, oblikujući budućnost ovog segmenta nosive tehnologije.

Izvor: Bajtbox