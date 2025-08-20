Cijene Netflixa i drugih platformi skaču, a piraterija ponovo raste. Samo prošle godine piratski sajtovi imali su preko 200 milijardi posjeta.

Izvor: Janet Julie Vanatko / Shutterstock.com

Sve više korisnika posjećuje piratske sajtove koji nude najnovije filmove i serije. Umjesto da plate za striming, radije prolaze kroz gomilu reklama i iskačućih prozora.

Razlog je jednostavan - cijena. Pretplate postaju sve skuplje, pa sve manje ljudi može sebi da priušti ili opravda troškove servisa kao što je Netflix.

Striming gubi trku protiv piraterije?

Teško je zamisliti pad popularnosti servisa za strimovanje, jer upravo na ovim platformama stižu najveći hitovi koji oblikuju pop kulturu. Zato nije čudno vidjeti da su neki korisnici spremni da plaćaju i po nekoliko servisa istovremeno. Međutim, stalna poskupljenja sve više odbijaju publiku.

Frustracija zbog rasta cijena primjećuje se širom Evrope. Na to se dodaje sve agresivnija politika protiv dijeljenja naloga sa ljudima izvan domaćinstva. Problem je i što svakog mjeseca ne izlazi sadržaj vrijedan pretplate.

Kako piše The Guardian, posledice nisu teoretske, već vidljive odmah. Kao primjer navodi se Švedska, gdje je za populaciju od 15 do 24 godine piraterija postala svakodnevica. Čak 25% mladih priznaje da su prešli sa striminga na nelegalne izvore.

Piraterija sve popularnija

Prema podacima kompanije MUSO, čak 96% sadržaja na piratskim sajtovima čine filmovi i serije sa streaming servisa. Do 2020. piraterija je bila u padu (oko 130 milijardi poseta godišnje), ali sada se trend naglo preokrenuo - prošlu godinu obilježilo je 216 milijardi posjeta.

Niko sa sigurnošću ne može reći koliko će taj trend trajati, ali stalna poskupljenja, reklame i zabrane dijeljenja naloga sigurno mu idu u prilog. A pošto piratske stranice nije teško pronaći, jasno je zašto postaju sve privlačnije.