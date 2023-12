"Nemojte da se oglašavate!", poručio je šef X-a oglašivačima koji su, prema njegovim rečima pokušali da ga ucenjuju oglašavanjem, nakon situacije sa spornim tvitom koji je ocenjen kao antisemitski

Izvor: Euractiv/EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Vlasnik i izvršni direktor platforme X, do skora poznate kao Twitter, Ilon Mask kaže da bi oglašivači koji beže sa te platforme nakon što je on odobrio jedan antisemitski post "mogli bi da ubiju X". Svim tim kompanijama, među kojima su i holivudski i tehnološki giganti Disney, Apple i IBM, Mask je kratko poručio: "J**ite se!"

Govoreći na konferenciji New York Times-a "DealBook Summit", održanoj u sredu, on je rekao da oglašivači zabrinuti zbog njegovog ponašanja treba da prestanu da troše novac na tu platformu, koja je oduvek zavisila od prihoda od reklama i oglasa.

"Nemojte da se oglašavate!", rekao je vlasnik X-a, na pitanje o nedavnim problemima te platforme sa oglašivačima.

"Neko hoće da pokuša mene da ucenjuje oglašavanjem? Da me ucenjuje novcem? J**ite se! J**ite se! Da li je to jasno? Hej Bobe, ako si u publici. To ja mislim, ne oglašavajte se!"

Ilon Mask poručio oglašivačima: "J**ite se!" Izvor: YouTube / CNBC Television

Disney potrebniji X-u, nego X Disney-ju

Mask se tom prilikom obratio Bobu Igeru, izvršnom direktoru kompanije Disney, koja se nalazi među oglašivačima koji su ovoga meseca pauzirali svoje oglašavanje na X-u zbog nedavnih Maskovih postupaka.

Iger je prethodno, na istom događaju, odbio da odgovori na pitanje da li će njegova komapnija nastaviti da se reklamira na X-u.

"Time što je zauzeo poziciju koju je zauzeo, mi smo osetili da povezanost sa tom pozicijom, kao i sa Ilonom Maskom i platformom X, nije pozitivna za nas", rekao je Iger.

"Jedna od najglupljih stvari koju sam ikada uradio na platformi"

"Reklamna kriza" platforme X pokrenuta je 15. novembra, kada je korisnik @breakingbaht objavio da jevrejske zajednice "gaje istu vrstu dijalektičke mržnje protiv belaca za koju tvrde da žele da ljudi prestanu da koriste protiv njih".

Mask je na to javno odgovorio: "To što ste napisali je zapravo istina." Taj odgovor je naširoko viđen kao pružanje podrške teoriji zavere nazvanoj "velika zamena", inače popularnoj među desničarskim ekstremistima.

Govoreći na događaju u sredu, Mask je istakao da je navedeni post "jedna od najglupljih, ako ne i najgluplja stvar koju sam ikada uradio na platformi".

