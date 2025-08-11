Biće korisne svima i ujedno spriječiti nepoželjne pozive i poruke na Viberu

Izvor: Viber

Jedna od najpopularnijih platformi, Viber, predlaže Top 5 opcija koje bi treba da isprobate. Biće korisne svima i ujedno sprečiti nepoželjne pozive i poruke.

1. Sakrijte statuse Pregledano i Na mreži

Viber omogućava da sakrijete status pregleda poruka i prisustva u aplikaciji. Prilagodite vidljivost ovih parametara unutar Podešavanja aplikacije – odlaskom u odeljak Privatnost. Skrivanje pomenutih statusa možda nije profesionalno i po bontonu, ali kad odete na odmor svi će progledati kroz prste na njihovo skrivanje. Uostalom, svi zaslužujemo odmor i vrijeme za digitalnu detoksikaciju!

2. Ne prikazujte profilnu fotku korisnicima koji nisu među vašim kontaktima

U mogućnosti ste da učinite vašu profilnu fotografiju nevidljivom za druge korisnike aplikacije. Da biste ovo uradili, ugasite tu opciju u postavkama Privatnost. Pratite putanju: Još – Podešavanja – Privatnost. Tu isključite opciju Prikaži svoju fotografiju.

3. Zahtjevi za razmjenu poruka

Pozivi za pridruživanje grupama ili kanalima od nepoznatih Viber korisnika automatski se ubacuju u fasciklu Zahtjeva za razmjenu poruka. Korisnik uvijek može da prihvati poziv, poslije čega se prepiska premiješta unutar ekrana svih ostalih prepiski. Ova funkcija je omogućena sama po sebi u Viber aplikaciji.

4. Lista za blokiranje

Telefonski brojevi koji su blokirani pojaviće se u listi blokiranih korisnika. Blokirane osobe neće moći da šalju poruke ili pozivaju, dodaju vas u grupe ili prate novosti onlajn statusa i vide profilne fotografije. Korisnici mogu lako da pristupe ovoj listi u Viber podešavanjima kako bi eventualno deblokirali određeni telefonski broj. Da pristupite blokiranoj listi pratite putanju: Još – Podešavanja – Privatnost – Blokiraj listu. Odatle izaberite kontakt i odblokirajte ga, ako tako želite.

5. ID pozivaoca i automatska provjera spema

Korisnicima je omogućeno da aktiviraju ID pozivaoca kako bi identifikovali moguće nepoželjne pozive na Android uređajima. Imaju i Automatsku provjeru spema za poruke na iOS, Android i Huawei uređajima. Obije funkcije pomažu korisnicima da lako prepoznaju spem komunikaciju, kako ne bi odgovarali pozivaocima. Opcije su dostupne pod odeljkom Još – Podešavanja – Pozivi i poruke.