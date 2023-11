Milijarder i vlasnik nekoliko svjetskih kompanija Ilon Mask, koji je bio na udaru kritika zbog optužbi za antisemitizam izražen bivšem Tviteru, sadašnjem Iksu, posjetio je Izrael i kibuc koji su prošlog mjeseca napali militanti Hamasa.

Izvor: Euractiv/EPA-EFE/TOLGA AKMEN

U okviru posjete Ilona Maska Izraelu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je odveo Maska u Kfar Acu — jedan od kibuca koje je Hamas napao 7. oktobra. Kibuc je bio dom Abigejl Edan, četvorogodišnje američke dvojne državljanke koju je militantna grupa otela tog dana i koja je puštena u nedelju.

U onlajn razgovoru uživo na Iksu sa Netanjahuom u ponedeljak, Mask se složio sa premijerom da Izrael mora da uništi Hamas.

"Oni koji namjeravaju da ubiju moraju biti neutralisani. Onda propaganda mora da prestane. Oni samo obučavaju ljude da budu ubice", rekao je Mask.

Takođe je rekao da Gaza mora da postane "prosperitetna", piše CNN.

"Ako se (sve) to desi, mislim da će to biti dobra budućnost. Volio bih da pomognem", rekao je on.

Planirano je da se Mask sastane sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom iza zatvorenih vrata tokom posjete u ponedjeljak popodne, gdje će predsjednik naglasiti potrebu za borbom protiv rastućeg antisemitizma na internetu, saopštila je kancelarija predsjednika.

U saopštenju, iz kabineta predsjednika navodi se da se očekuje da će se i predstavnici porodica talaca koje drži Hamas pridružiti sastanku, gdje će podijeliti "užase Hamasovog terorističkog napada, kao i trenutnu bol i neizvijesnost za one koji su zarobljeni".

Mask nije odmah odgovorio na zahtjeve za komentar preko Iksa ili dvije njegove druge najistaknutije kompanije, Tesla i SpaceX. Iks i Tesla više ne održavaju redovnu komunikaciju sa medijima, nakon Maskovog preuzimanja društvene platforme prošle godine i raspuštanja svog tima za odnose s javnošću od strane proizvođača automobila 2020.

Izvor: Euractiv/EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Mask kroz uništeni kibuc

Netanjahu i Mask su u ponedeljak prošli kroz uništeni kibuc, a zvaničnici su Masku opisali šta se dogodilo, saopštila je agencija za štampu izraelske vlade.

"Premijer i Mask su potom otišli u porodičnu kuću Edan, gdje je Mask čuo za porodičnu priču četvorogodišnje Abigejl Edan, čiji su roditelji ubijeni i koja je kidnapovana u Gazi i puštena juče iz Hamasovog zatočeništva", navodi se u saopštenju.

Milijarderova posjeta Izraelu dolazi više od nedelju dana nakon što se usaglasio sa tvrdnjom da jevrejske zajednice nameću "mržnju protiv bijelih ljudi", što je dovelo do ukora Bijele kuće i velikog egzodusa oglašivača sa platforme Iks.

U postu na mreži ranije ovog mjeseca, jedan korisnik je optužio jevrejske zajednice da "guraju tačnu vrstu dijalektičke mržnje protiv bjelaca za koju čak tvrde da žele da ljudi prestanu da je koriste protiv njih". U objavi se takođe pominje "horde manjina" koje preplavljuju zapadne zemlje, popularnu antisemitsku teoriju zavjere.

Kao odgovor, Mask je rekao: "Rekli ste pravu istinu".

Antisemitsku teoriju zavjere da Jevreji žele da dovedu nedokumentovanu manjinsku populaciju u zapadne zemlje kako bi smanjili većinu bjelaca u tim nacijama podržavaju različite grupe sa društvenih mreža.

Mask je u narednim objavama u to vrijeme rekao da ne vjeruje da se mržnja prema bijelim ljudima proteže "na sve jevrejske zajednice".

Ali on je rekao da Anti-Defamation League (ADL), organizacija koja se bori protiv antisemitizma širom svijeta, "nepravedno napada većinu Zapada, uprkos tome što većina Zapada podržava jevrejski narod i Izrael. To je zato što oni ne mogu, po sopstvenim principima, da kritikuju manjinske grupe koje su njihova primarna prijetnja."

Komentari — koji se poklapaju sa porastom zločina iz mržnje u SAD protiv Jevreja i muslimana — izazvali su brzu osudu grupa za ljudska prava, kao i političara.

Mask je od tada negirao optužbe za rasizam, napisavši na Iksu prošle nedjelje da sve tvrdnje da je on antisemit ne mogu biti "dalje od istine".

Oglašivači bježe

Pokazalo se, ipak, da je problem previše težak za ignorisanje. Kontroverza se brzo pretvorila u ogromnu komercijalnu glavobolju za kompaniju, jer je najmanje desetak velikih brendova zaustavilo plaćanje oglasa od prošle srijede. Među njima su Disni, IBM, Foks Sports, pa čak i Evropska komisija.

Čak i prije najnovijeg meteža, Iks se suočio sa kritikama zbog rasprostranjenosti antisemitskog diskursa na njegovoj platformi. Organizacije, uključujući Anti-Defamation League (ADL) i Centar za suzbijanje digitalne mržnje, prijavile su porast govora mržnje na Iksu tokom prošle godine - nalazi koje je Mask ili kritikovao ili demantovao.

Izvor: Euractiv/EPA-EFE/SASHENKA GUTIERREZ

U septembru je Mask zaprijetio da će tužiti ADL za klevetu, tvrdeći da su izvještaji grupe štetili prodaji reklama na Iksu.

U skorije vrijeme, organizacija je takođe prijavila dramatičan porast antisemitskih objava, posebno od početka rata između Izraela i Hamasa početkom oktobra.

Iks je uzvratio na slične tvrdnje progresivne medijske organizacije Media Matters, koja je u analizi ranije ovog mjeseca takođe istakla antisemitski i pronacistički sadržaj na Iksu.

Kao odgovor, Iks je tužio Media Matters. Takođe je pozvao svoje reklamne partnere da pomognu u zaštiti onoga što naziva "slobodom govora".

Maskova posjeta Izraelu dolazi u trenutku pauze u neprijateljstvima sa Hamasom. Tokom prva tri dana primirja, Hamas je oslobodio ukupno 58 talaca, prvenstveno žena i djece, u zamjenu za oslobađanje 117 palestinskih zatvorenika, i rekao da želi da produži primirje.

U intervjuu za CNN-ov Volf Blitzer u nedelju, Hercog je govorio o gorko-slatkom trenutku kada je vidio oslobođene taoce koji su se ponovo ujedinili sa svojim porodicama.

"To je nešto što nas usrećuje, ali, naravno, sreća sa puno tuge, jer tamo se još uvijek drži najmanje 200 talaca", rekao je Hercog za Blicer.

Hercog je rekao da bi primirje moglo biti produženo, ukazujući na prvobitni sporazum da će postojati dodatni dan prekida vatre za svakih 10 oslobođenih talaca, ali je rekao da je na Hamasu da oslobodi još talaca.