Nemojte postavljati biljke ispred prozora, a proverite i energetski razred sijalice kako biste uštedeli struju, ali smanjili račun!

Na svakom koraku kod kuće i napolju oko sebe imamo različite vrste sijalica koje svi uglavnom doživljavamo zdravo za gotovo.

Čini nam se kako ne troše previše energije ili o tome uopšte i ne razmišljamo, ali nije njihova potrošnja, odnosno iskoristivost jedina stvar na koju treba paziti kad je reč o rasveti.

Ako sad kupujete nove sijalice nemojte uzimati u obzir samo njihovu snagu kao glavni faktor izbora, uz cenu koju svi uobičajeno gledamo.

Performanse sijalica se mere u lumenima i na taj način se mogu direktno porediti dve ili više sijalica što se tiče količine svetlosti koju ćemo dobiti u nekom prostoru.

Veći broj lumena znači veću količinu svetla koju sijalica proizvodi, a proverite i razmeru lumen/vat koja odražava efikasnost sijalice tj. koliko vati električne energije je neophodno za proizvodnju određene količine svetlosti (lumena).

Uz lumene pri kupovini proverite klasu energetske efikasnosti - A klasa je najbolji izbor, koja u odnosu na klasu D troši i do 40 posto manje električne energije.

Pogledajte skalu energetske efikasnosti i ne zaboravite da je primenjujete kad krenete u kupovinu sijalica i drugih uređaja:

Proverite i životni vek (broj sati) koje će sijalica odraditi kako biste smanjili troškove održavanja i uticaj na životnu okolinu, jer - duži radni vek znači i manje bačenih sijalica. I boja svetlosti, odnosno temperatura boje, mnogima može da bude jako važan faktor, pa pravite izbor između sijalica koje blješte tj. daju plavičasto belo svetlo i onih koje sijaju diskretnije i toplije sa više žutih tonova.

Nekadašnje sijalice sa užarenom niti davale su uvek istu, toplu belu boju svetla dok fluorescentne sijalice i LED sijalice nude raspon boja koji se izražava u Kelvin oznaci. Ako tražite toplu belu boju, kao nekadašnje sijalice sa užarenom niti, onda odaberite 2.700 kelvina, dok ćete za hladnu belu boju okruženja izabrati 4.000 kelvina ili više. Verujte nam - sve ćete videti drugačije u drugačijoj boji svetla, pa se dobro pripremite pre kupovine!

Izbegavajte kupovinu sijalica niže od A klase, jer će potrošiti mnogo više struje, a razlika u ceni uglavnom nije drastična SmartLife

Nije nebitna ni boja zidova, podova ili plafona u prostorijama u kojima boravimo najčešće. Pri korišćenju svetlijih površina svetlost se pri udaru u njih rasprši i time više osvetli prostor, pa bi bilo mudro da za dnevne i sobe u kojima najčešće boravite birate svetlije nijanse i boje koje nisu "teške". Tamni zidovi upijaju svetlost. Isto kao i zavese, tepisi ili nameštaj.

Naravno, i ugradnja senzora za uključivanje i isključivanje svetla automatski doprineće uštedama, ali ovo za većinu ljudi u Srbiji predstavlja direktno ulaganje u Smart Home, pa ćemo to ostaviti onom manjem, proaktivnijem delu čitalaca. Ipak, svi bi trebalo da znamo da detektori pokreta u hodnicima i na stepenicama, recimo, mogu da donesu uštedu do 50 posto električne energije u domenu potrošnje rasvete. Ulaganje u senzore je gotovo jednokratno, ako to uradite kako treba, ali može da donese značajne uštede u godinama koje dolaze.

Zelena sijalica

Proverite čistoću svetiljki i rasvetnih tela svuda u stanu i kod kuće, jer nečistoće mogu da apsorbuju do čak 50% svetlosti, koju tako gubite - čistite ih redovno i svetleće bolje, a za osvetljenje prostorija trebaće vam manje istovremeno uključenih sijalica! I prljavi prozori, manje biljaka ispred prozora, izbegavanje tamnih zavesa, kao i postavljanje radnih i kuhinjskih stolova bliže prozoru doprinosi manjoj potrošnji energije, jer smanjuju prerano paljenje svetla.

Dekorativna rasveta bi trebala da bude isključena uvek kad nema potrebe za njom s obzirom na to da ne doprinosi značajnom povećanju osvetljenosti prostorije, nego ima isključivo efekat ulepšavanja, a značajan je potrošač energije. Čak ćete i korišćenjem stone lampe uštedeti struju, jer nećete osvetljavati bespotrebno celu prostoriju, zato u radnim delovima stana ili kod kuće, na mestima gde čitate ili učite i radite za kompjuterom upotrebljavajte lampe, umesto osvetljavanja cele prostorije na uobičajen način.