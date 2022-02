Prvi rezultati testova pokazali su je Adreno 730 grafika novog Snapdragon čipseta preko 40% brža od AMD Xclipse 920 u novom Samsung Exynos 2200 čipsetu, a Qualcomm već sprema bržu verziju svog vodećeg čipseta.

Izvor: SMARTLife / Qualcomm

Kao i sa Intel Tick-Tock strategijom kada su procesori u pitanju i Qualcomm nastavlja sa predstavljanjem dva vodeća čipseta godišnje. Prvo se predstavi najjači čipset početkom godine, a onda njegova overklokovana verzija sa sufiksom Plus u drugoj polovini iste godine.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Iako će biti predstavljen u drugoj polovini godine Snapdragon 8 Gen 1 Plus će po običaju biti najavljen vrlo brzo, pa se nemojte iznenaditi ako do kraja meseca do javnosti stignu detalji o novom čipsetu. Po onome što smo već čuli, Plus verzija će pokušati da reši probleme pregrevanja prelaskom sa Samsung 4 nm proizvodnog procesa do konkurenata sa Tajvana – TSMC, koji takođe koriste 4 nm za proizvodnju svojih najnaprednijih poluprovodnika.

Ukoliko je verovati brojnim stručnjacima, TSMC 4 nm proizvodni proces je superiorniji u odnosu na Samsung rešenje po dve bitne stavke – zrelosti tehnologije i energetske efikasnosti. Pregrevanje, odnosno loša energetska efikasnost je problem sa kojim Snapdragon ne može da se izbori već nekoliko generacija, pa je logičan korak da ovaj proizvođač proba da promeni fabriku koja pravi čipove.

Verujemo da bi Qualcomm i ranije prešao pod okrilje svojih starih poslovnih partnera, najvećeg proizvođača čipova na svetu, kompanije TSMC, ali je problem bio zauzetost kapaciteta Apple čipovima. Sa sazrevanjem u usavršavanjem proizvodnog procesa raste i prinos dobrih čipova, a TSMC je radio na proširenju kapaciteta, pa je napravljen dodatni prostor za druge proizvođače, uključujući i Qualcomm.

Zagrevanje je cena dobrih performansi

Nažalost Snapdragon čipsetovi kao što su 865, 888 i 8 Gen 1 sa dobrim razlogom imaju nadimak “rerne”, zbog ozbiljnog zagrevanja koje ih prati. Ovo je postao ozbiljan problem za sve proizvođače Android telefona, ali i za korisnike, koji su došli u situaciju da nemaju mnogo izbora ako žele najbolje telefone.

Proizvođači, s druge strane pokušavaju da naprave bolje hlađenje, pojedini dodaju i aktivne ventilatore na zadnju stranu, što mnogo govori o tome koliko su neefikasni ovi čipovi pod opterećenjem.

Prema nepotvrđenim informacijama Qualcomm požuruje TSMC da što pre počne sa proizvodnjom Snapdragon 8 Gen 1 Plus čipseta, jer nisu zadovoljni termalnim performansama postojećeg vodećeg čipseta. Qualcomm se potajno nada da će prelaskom pod okrilje TSMC novi čipovi ove kompanije izgubiti nadimak “vrući”, ali će samo vreme pokazati koliko TSMC može da pomogne u tome.

Ne treba posebno da naglašavamo koliko je besmisleno predstavljati još bržu verziju najbržeg čipseta na svetu, kada nema aplikacije ni igre koja ne radi savršeno sa tri generacije starim Snapdragon 865 čipsetom. Da se proizvođači malo više posvete rešavanju problema potrošnje, efikasnosti i bolje obrade slika, krajnji korisnici bi bili mngo zadovoljniji današnjim telefonima, umesto da jure teoretske performanse koje nećete videti ni u 2% slučajeva korišćenja.