SVEKRVA POBESNELA NA VODITELJKU? Jovana Jeremić u problemu s Vojinom porodicom - "Ne pravi BUDALU od mog sina"

Ona nije mogla da joj pređe preko nekih stvari budući da je bila uvek tu za snajku

Izvor: MONDO, screenshot, Vesti

Jovana Jeremić nedavno je skinula muževljevo prezime s društvenih mreža zbog čega su krenule spekulacije da se razvodi.

Voditeljka je nekoliko puta, zagonetno, govorila na ovu temu i izjavila "da se nije razvela - još", ali sada neimenovani izvori tvrde da je imala problem sa svekrvom.

Jovanu je navodno napala Vojina mama i zapretila joj da što pre reši haos koji traje od kada mediji pišu o njenom i Vojinom razvodu. Stala je na stranu sina i opomenula snajku da ne sme da ga pravi budalom!

"Jovana se mnogo promenila od kada je prešla na Pink, svi su to primetili. Još više nego pre radi na sebi, posvetila se ćerki, izgleda sve bolje i bolje, ali od obaveza i ciljeva koje je zacrtala i te kako je zanemarila muža Voju", rekao je izvor za Star i nastavio:

"On je do sada bio pun razumevanja za njen posao i nikad joj nije prigovarao ni zbog prekovremenog rada, ni zbog ambicija, ali sada smatra da je preterala, pa sve češće započinje svađe i stavlja joj do znanja da ne može baš toliko da je toleriše. Malo su se i udaljili, pa je Voja na Jovanin rođendan došao posebno, mimo nje. Praktično je bio gost, a ne domaćin sa njom. To su svi primetili, a i zaista se videlo da tu nešto ne štima. Međutim, Jovana tvrdi da se ne razvodi, ali ne krije da ona i Voja žive na dve adrese. To je rekla i za medije zbog čega je Vojina majka pobesnela! Odmah je zvala i svašta joj rekla s akcentom da više ne pravi debila od njenog sina! Maltene joj je naredila da što pre reši krizu u braku i da spreči vesti na tu temu u medijima. Takođe joj je zamerila i to što samo hvali sebe, a nikad se ne seti da pomene muža koji joj je u svemu pomagao kako bi ona napredovala u poslu. Svekrva je takođe dosta bila uz nju kad se rodila Lea. Ona je čuvala da bi Jovana mogla da radi i snajka joj na tome zahvalna, čak je uvek isticala koliko joj znače i svekrva i svekar, međutim, ovog puta je bila oštra, pa joj je odbrusila da se ne meša i da će ona probleme u braku rešiti sa svojim mužem".

Vidi opis SVEKRVA POBESNELA NA VODITELJKU? Jovana Jeremić u problemu s Vojinom porodicom - "Ne pravi BUDALU od mog sina" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO, Pink screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO, Pink screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO, Pink screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO, Pink screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO, Pink screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO, Pink screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Isti izvor dodaje da "Jovana i Voja duže vreme prolaze kroz bračnu krizu, ali oboje se trude da je prevaziđu".

"Nisu predali papire za razvod, ali se bojim da neće naći rešenje. Znam i da im ovo nije prvi put da imaju probleme. Voja se baš bori i uverava Jovanu da treba da ostanu zajedno, međutim, ne vidi se ni pomak, a kamoli da su napravili neki korak ka pomirenju".

Pogledajte snimak s Jovaninog rođendana: