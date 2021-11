ZBOG OKRŠAJA U JUTARNJEM, JOVANA POBEGLA POD STO: Pljuštale uvrede, pa voditeljka morala da uradi ovo - "Sramota me je"

Psihijatar Jovan Marić koji je nedavno izjavio da njegov sin Mateja (20) pokušava da ga izbaci iz doma, uključio se iz spornog stana u "Novo jutro" te ušao u žestoko raspravu sa advokatom njegovog sina Nemanjom Jolovićem.

Izvor: Pink/screenshot

Nakon što je Jolović još jednom ponovio da je Marić izbacio sina kada je imao 10 godina sa njegovom majkom iz tog stana, psihijatar se uključio u program te mu poručio da je najveći lažov od svih i da je dve godine proveo u zatvoru zbog podmićivanja medija.

U toku njihovog žestokog okršaja voditeljka Jovana Jeremić odlučila je da uradi nešto neočekivano!

Dok je Jovan govorio o svojoj ličnosti, voditeljka je rešila da se sakrije ispod stola.

"Postoji nešto što se zove analiza sebe, ja intenzivno radim na negativnim osobinama. Ja sam rastao bez oca. Žao mi je što će Mateja takođe da raste bez oca i rašće pored žena i formirati ličnost na taj način", pričao je Marić u "Novom jutru".

"Ja sam se sakrila, ja tako reagujem kada me je sramota", poručila je Jovana.

I sama Jovana je došla u konflikt sa Marićem koji joj je pomenuo i ćerku.

"Pošto ste tako bezobrazni, sada ćete vi mene da čujete! Niste na mestu, bezobrazni ste i nikada niste bili džentlmen. Ovo što ste sada uradili i pokazali, to što manipulišete u javnosti da vas sin izbacuje iz stana, to je vaša sramota.Sramota je kako se ponašate prema sinu i šta ste mu priredili sa njegovih 19 godina. Kome vi možete da budete psihijatar i koga vi možete da lečite kada sami sa sobom sebe ne možete da usmerite? Niste pozvani da dajete dijagnozu o tome kako ja govorim, koliko govorim, o čemu govorim, niti da mi na finjaka namećete dijagnoze. Nemojte da tražim da se vama uradi veštačenje i da se ispita vaše stanje svesti, jer se time dosad niko nije bavio. Ovo vam je prvi i poslednji put da koristite javni prostor da postavljate dijagnoze i da zloupotrebljavate funkciju psihijatra u javnosti, jer to radite sve vreme", odbrusila mu je Jovana.