HAOS U JUTARNJEM, VRIJEĐALI SE GOST I VODITELJKA! Bezobrazni ste, treba da vas je SRAMOTA "Mislio sam da ste pametni"

Jovana Jeremić se svađala sa Jovanom Marićem.

Psihijatar Jovan Marić trenutno proživljava dramu zbog toga što sin Mateja (20) pokušava da ga izbaci iz kuće. Ova vijest šokirala je javnost, a sporni stan od 120 kvadrata nalazi se u blizini Palate pravde. Jovan je sporan stan prepisao svom sinu kada je imao sedam godina, kako bi ga obezbijedio u slučaju da se njemu nešto dogodi, pošto ga je dobio već u poznim godinama iz trećeg braka sa psihijatrom, 30 godina mlađom, Danijelom Tiosavljević, ali se onda sve preokrenulo.

Sa Marićem u tom stanu boravi i mlada Nigerijka, koja je približnih godina kao njegov sin. Advokat Nemanja Jolović tvrdi da je Marić pretio bivšoj supruzi da će je zaklati, a da je sve to gledao njihov sin Mateja. Kako kaže za “Novo jutro”, krajnje je vrijeme da se na ovaj slučaj stavi tačka.

"Sve što sam govorio, govorio sam na bazi činjenica. Kao prvo, Jovan Marić je izbacio sina i suprugu iz stana 2010. godine, kada je Mateja imao 10 godina. Izbacio ih je tako što je u dva navrata mijenjao bravu na vratima. Stan koji je bio Matejin ostavio je drugoj po redu supruzi Aleksandri koja je podnjela tužbu za poništenje ugovora o poklonu. Donijeta je presuda i ugovor je poništen, a Marić potom ostavlja polovinu stanu supruzi, a drugu polovinu prodaje za 45.000 eura. Marić je, dakle, izbacio sina fizički, a onda ga je ugovorima i formalno lišio prava na stan", podsjetio je Jolović.

Poslije 10 godina, u januaru ove godine dobijena je presuda kojom su poništeni ugovori između Marića i njegove supruge, a Alekandra Marić treba da se iseli.

"Sada se sjetio da ima dijete, a nije se sjetio punih 10 godina, otkad ga je izbacio! Sud je donio presudu kojom je Jovanu izrečena mjera na osnovu nasilja koje je vršio prema supruzi, što verbalno, što fizički. Pretio joj je da će joj oduzeti dijete, da je ugledni profesor i ambasador i da će je uništiti. Ovo je matrica da se osveti Danijeli", kaže Jolović.

Ističe da Marić nije bez imovine, pa je letos kupio stan u Kraljice Natalije na ime svoje ćerke Joane. U ovom stanu ima pravo doživotnog korišćenja.

Jovan Marić uključio se u program iz spornog stana, a prvo što je izjavio jeste da je advokat Jolović - najveći lažov od svih i da je dvije godine proveo u zatvoru zbog podmićivanja medija. Još jednom je ponovio ono što je već govorio u medijima: kada je stan kupljen, kada se razveo i kada je sklopio brak sa Danijelom, a na pitanja da li ju je maltretirao, tukao i vrijeđao je, i to pred sinom, Marić odgovara odrično.

Ističe da je osnova psihijatrije da se pred djetetom ne prijeti, ne vrijeđa i ne svađa. Na pitanje da li je svoju suprugu pred djetetom nazivao kurvom i prostitutkom, Marić odgovara:

"Nisam nikada i hvala Joloviću što je pokrenuo to pitanje. Kažu mi da mora da sam povrijedio jako suprugu čim mi se ovako sveti. Psihijatri znaju da, ko istražuje samoubistvo, na kraju i sam izvrši samoubistvo. Rekao sam to i Danijeli kada je rešila da radi doktorsku disertaciju na temu psihopatologije prostitucije. Pre toga je radila rad o kleptomaniji", kaže Marić.

Na pitanje Jovane Jeremić kako bi objasio da je Čarls Bukovski cio život pisao o prostituciji i kako je moguće da jedan intelektualac generalizuje stvari, Marić odgovara:

"Vi niste psihijatar i ne znate šta su nesvjesni motivi da nešto proučavate, recimo, ima stvari koje vas interesuju, sad neću da pričam zbog publike, to nije naša tema. Međutim, vodite računa šta vas interesuje jer je to ono što je nesvjesno i o vašem impulsu za govor, jer zbog toga vam je dijete kasnije progovorilo, i tako dalje neću sada da pričam."

Jovana Jeremić žestoko je odgovorila na perfidan napad psihijatra u kojem je čak spomenuo i njenu ćerku:

"Pošto ste tako bezobrazni, sada ćete vi mene da čujete! Niste na mjestu, bezobrazni ste i nikada niste bili džentlmen. Ovo što ste sada uradili i pokazali, to što manipulišete u javnosti da vas sin izbacuje iz stana, to je vaša sramota.Sramota je kako se ponašate prema sinu i šta ste mu priredili sa njegovih 19 godina. Kome vi možete da budete psihijatar i koga vi možete da lečite kada sami sa sobom sebe ne možete da usmjerite? Niste pozvani da dajete dijagnozu o tome kako ja govorim, koliko govorim, o čemu govorim, niti da mi na finjaka namećete dijagnoze. Nemojte da tražim da se vama uradi vještačenje i da se ispita vaše stanje svijesti, jer se time dosad niko nije bavio. Ovo vam je prvi i posljednji put da koristite javni prostor da postavljate dijagnoze i da zloupotrebljavate funkciju psihijatra u javnosti, jer to radite sve vrijeme."

Jovana Jeremić ističe da ona ne treba da bude i nije tema:

"Ja ovako govorim oduvjek i sa ovakvim načinom govora uspela sam da postanem TV lice broj 1 u Srbiji, a da moj šer bude 21! Nastaviću u ovom smjeru, a za mene i govor mog djeteta se ne sjekirajte. Brinite se za sebe i za to kako ćete da riješite to što vas rođeni sin ne želi do kraja života da pogleda."

Na pitanje u kom svojstvu se u njegovom stanu nalazi Nigerijka i da li bi ekipa TV Pink mogla da snimi stan, Marić kaže:

"Ne možete! Na osnovu čega biste videli moj stan? Lijepo me pitate, ja vam lijepo kažem ne možete", rekao je Marić, da bi ga voditeljka Novog vikend jutra potom zapitala: "Što ste se izbacili toliko iz takta? Mislila sam da ste stabilniji".

Na pitanje o Nigerijki, Marić je odgovorio: "Zašto bih vam odgovorio? Ona je kućna pomoćnica".

"Po gradu se priča da je robinja, da vam kažem direktno", rekla je Jovana Jeremić.

"Odakle vam tako blesava ideja? Mislio sam da ste vi inteligentna žena, ali sam se očigledno prevario", rekao je Marić.