KUPOVALA SAM NAJSKUPLJE TAŠNE, A ŽIVELA KAO PODSTANAR! Olja priznala da je na krpice potrošila "stan u Beogradu na vodi"

Nekadašnja voditeljka, sada diznajnerka Olja Crnogorac, priznaje da joj ne javni život ne nedostaje

Izvor: Instagram/montenegrina_o

Olju Crnogorac smo upoznali pre nekoliko godina na malim ekranima kao voditeljku, nakon čega se povukla iz javnosti. Sada je vlasnica modne linije i "ima više posla nego ikad".

"Moj život je puno mirniji i stres mi je na minimumu. Televizija je čudna stvar, pomisliš da ne možeš bez nje, ali ispostavilo se da je skok u ilegalu bio bezbolan. Bavim se svojim brendom Montenegrina i renta carom, čak i imam više posla , ali sam nekako mirnija. Sa javnim životom nikad nisam znala u kom smeru će da krene 'brod', te sam zato sada u mirnoj luci i nema talasa", rekla je Olja i ističe da se dobro snalazi u oba biznisa koja vodi:

"Pronalazim se u oba posla. Toliko volim sve što je vezano za kola i materijale. Obični ljudi su jednostavniji za saradnju od javnih ličnosti. Da mi je neko nekada rekao da ću se baviti ovim, iskreno ne bih mu verovala, ali moralo je da prođe dosta godina da se pronađem i da shvatim šta je dobro za mene. Kako u privatnom tako i u poslovnom smislu".

Olja na društvenim mrežama pokazuje skupe odevne komade, a sada otkriva i koliko koštaju krpice u njenom ormaru.

"Od mog interesovanja za modu, do dana današnjeg, otišao je jedan stan u Beogradu na vodi. Najveća tuga u svemu tome ja ta što sam ja neko ko je ranije nosio skupu tašnu, a živeo kao podstanar. To iz današnje perspektive gledam kao jedan vid oštećenosti, dokazivanja, ne znam ni sama kome. Trebalo je godina i godina da prođu da shvatim neke stvari. Danas bih radije te pare uplatila za neko lepo putovanje, nego zarobila novac u pola metra materijala, koji je već naredne godine pase. Bila sam mlada i luda, sad sam samo luda, ali konačno sam shvatila šta su mi prioriteti. Mada, žena uvek ostaje žena, ako me razumete".