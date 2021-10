JAVNOST MI SE RUGALA KAKO SAM PROPALA! Bivša voditeljka otkrila kako je uspela u biznisu - Olja sada ima svoju FABRIKU

Istakla da su i drugi posle nje krenuli istim putem.

Olju Crnogorac javnost je upoznala kao manekenku i voditeljku koja je svojim oblinama sve očarala, a onda je odlučila da promeni profesiju.

Ona je danas uspešna dizajnerka, a mnogi u prvom trenutku nisu verovali da će uspeti u svojoj zamisli i zaista razviti bizni kako je zamislila. Olja je ispričala kako je došla na ideju da pokrene sopstveni biznis za koji je od početka imala viziju.

Kako kaže pošto je dugi niz godina radila na televiziji često joj se dešavalo da joj ostanu haljine koje je dobijala od sponzora emisije, a kada je shvatila da u garderoberu ima više od 100 takvih haljina odlučila je da ih proda putem Fejsbuka.

"Objavila sam oglas da prodajem preko sto haljina, po cenama koje mogu da priušte većina devojaka. Nisam želela da ih prodajem po visokim cenama, jer sam smatrala da to nema smisla i da je mnogo bolje da te stvari ipak nađu svog kupca. U tom trenutku javnost mi se rugala kako sam propala i da je to jedini način da preživim, međutim, ni u jednom trenutku nisu shvatili da sam to radila jer sam želela da se rastosiljam stvari", objasnila je kreatorka koja je ubrzo stvorila sopsteveni brend.

Za samo četiri dana prodala je svih stotinak haljina i zaradila nekoliko hiljada evra i odlučila da sama počne ono što je oduvek želela - da kreira haljine.

"Imala sam jednu šnajderku koja je sve radila, a novac koji sam zaradila od prodaje prvih haljina, odlučila sam da uložim u sve ono što je potrebno za ovaj biznis. Od materijala i prostora za rad, preko opreme, do formiranje brenda", rekla je Olja i dodala da su kasnije njenim putem krenule i neke blogerke:

"Prošlo je nekoliko meseci, izbacila sam prvu kolekciju koja se veoma dobro prodala. Onda sam videla kako drugi kreću istim putem, tu su bile blogerke koje su imale Instagram stranice sa nekoliko hiljada pratilaca. Počele su da prodaju stvari i kreiraju haljine", priča nekadašnje manekenka koja danas ima svoju fabriku sa dva dizajnera i pet šnajderki!

"To sam postigla od momenta kada su mi se rugali do trentka kada sam postala svoj gazda. Važno je da imate viziju i da znate šta želite, to je pola posla do uspeha. I bitno je da se ne osvrćete na komentare, pogotovo one ružne, jer njih će uvek biti", istakla je Olja.