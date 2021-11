DOŠLA BEZ ŠMINKE NA TELEVIZIJU I PROGOVORILA O RAZVODU! "Ništa JOŠ nije zvanično" - Jovana šokirala u Vijestima!

Voditeljka Jovana Jeremić najavila goste, pa šokirala pričom o traču

Voditeljka Jovana Jeremić nekoliko puta je skretala pažnju na sebe pričama o razvodu, ali nikada nije rekla da li je i dalje gospođa Milošević. Međutim, jednim potezom iznenadila je javnost.

Voditeljka je na društvenoj mreži Instagram promijenila prezime, obrisala je suprugovo Milošević i ostavila samo svoje djevojačko Jeremić.

Sada je, gostujući u Vijestima sa Nemanjom Velikićem otkrila da je skinula prezime sa Instagrama jer je "njeno ime Jovana Jeremić".

"U ovom momentu sam to uradila jer je momenat takav da to treba da se uradi. Nikad se ne zna šta će biti. Sve je moguće, sve je otvoreno. Nisam se zvanično razvela, to je trač, ali ne znači da neću", rekla je Jovana koja je u emisiju došla sa pripreme za emisiju sa rajfom na glavi i bez šminke.

Jovana je otkrila i da "odlazi iz veze kada nije obostrano, kada ne osjeća emociju i da nikada partnera nije prevarila".

"Jovana nije napravila faul nikada, nikada nije imala seks aferu da je ovom ili onome bila ljubavnica, nikome neću biti ljubavnica - ili sam ti prijatelj ili me ženiš, nema sredine", rekla je voditeljka i otkrila da je sa svim bivšim partnerima ostala u fenomenalnim odnosima.

"Sada ću reči nešto što nisam, meni je partner na prvom mjestu. Neki kažu dijete. Mojoj majci je otac na prvom mjestu, a mi deca smo kruna te ljubavi, zato su u braku 50 godina. Ja sam osoba koja se veže, on je meni moj bog, ali kada vidim da nema autoritet ili ne može da me isprati, ja se gasim".

Jovana je potom još jednom ponovila - "nisam se razvela, ali ne znači da neću":