NEMAM PROBLEM DA SEDIM SA KU*VAMA! Jovana Jeremić oplela po srpskim starletama - evo šta misli o Ani Korać i Soraji!

Jovana Jeremić otkrila šta misli o starletama.

Izvor: Instagram/Screenshot/ana_korac/soraja/PinkTV/Screenshot

Jovana Jeremić poznata je kao neko ko će na svako pitanje odgovoriti bez zadrške i dlake na jeziku, a sada je iznijela svoje mišljenje o starletama u Srbiji.

Ona je komentarisala Soraju Vučelić i Anu Korać i otkrila šta zaista misli o njima.

"Ne znam kakav automobil je Ana kupila, ali ne sumnjam da je dobar jer ona ima dobar ukus, fino izgleda", rekla je na početku, pa dodala:

"Nisam ja dobar sagovornik na temu starleta, jer jedino Soraju poštujem, jer ona ima nivo. S njom mogu da popijem kafu, a s drugima, nek se ne naljute, ne mogu. Soraja je inteligentna i umije da se ponaša. Pile smo kafu jednom i ona je stvarno nivo. Nije seljanka kao druge, bez ljutnje. Kulturna je", istakla je.

Potom je objasnila svoju izjavu:

"Ja se, inače, ne družim s poznatim ličnostima i neće me niko vidjeti da sedim s njima. Ja sam već rekla da nemam problem da sjedim od k*rve, preko prostitutke, pa sve do šefa države. Sedela sam na kafi i s najvećim kriminalcima, i sa serijskim ubicama, ali se ne družim s njima. Sjednem na te kafe samo kada mi neko od njih treba da bi došao da bude gost u Jutarnjem programu. Družim se samo s ljudima koji imaju dobru dušu. Ne treba mi novac od prijatelja, samo to da se cijenimo međusobno i da stanemo jedno iza drugog kad je to potrebno", poručila je Jovana.

Jovana Jeremić

Izvor: pink tv / screenshot