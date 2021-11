"TEŠKE SU ODLUKE ALI IMAM HRABROST": Razvela se Jovana Jeremić? Jedan potez je razotkrio (FOTO)

Voditeljka je iznenadila javnost promenama koje je napravila.

Izvor: MONDO, Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić nekoliko puta je skretala pažnju na sebe pričama o razvodu, ali nikada nije rekla da li je i dalje gospođa Milošević. Međutim, jednim potezom iznenadila je javnost.

Voditeljka je na društvenoj mreži Instagram promijenila prezime, obrisala je suprugovo Milošević i ostavila samo svoje djevojačko Jeremić.

Izvor: Printskrin, Instagram/jeremicjovana

Ona je nedavno ispričala da ima hrabrosti da se razvede i time podgrijala spekulacije, a ono što je takođe iznenadilo jeste što je suprug Vojislav na proslavu njenog rođendana došao kao gost, sa poklonom u ruci.

“Imam problem što me startuju oženjeni. Ja nisam tip žene da bih pristala da budem nekom ljubavnica. Ja prva nisam prevarila. Ako osjetim da mi ne ide u braku, ja ću se razvesti. I to ne treba da bude "vau, razvela se Jovana Jeremić", kad se bude dogodilo, i ako se dogodi. Zato što ja ne varam, ako mi ne odgovara da živim kako sam živjela, normalno da ću da izađem iz braka i da idem dalje. To su teške odluke za koje ja imam hrabrosti i za koje imam m*da. Tako da nemoj da mi dolaze neki zauzeti muškarci i da mi pričaju priče da ne mogu, da imaju dijete, da im je žena bila tu u nekim trenucima... Vidi, ako sam mogla ja, svako drugi može”, izjavila je Jovana nedavno i time zbunila mnoge.

Izvor: Instagram/jovanajeremicmilosevic

Jovana je nedavno kupila i nekretninu u Beogradu, te i tada nekoliko puta isticala da sama sebi može sve da obezbijedi i da joj nije potreban muškarac kako bi živjela lijepo.

Voditeljka se još zvanično nije oglašavala povodom razvoda.