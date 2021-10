JOVANA JEREMIĆ O RAZVODU: Startuju me oženjeni, neću da slušam izgovore! Ako sam mogla ja da presečem, može svako

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o razvodu i potpuno zbunila javnost.

Izvor: Pink scereenshot

Voditeljka Jovana Jeremić je već 4 godine u braku sa Vojislavom Miloševićem sa kojim ima ćerku Leu. Neđutim, sve češće se šuška o njenom razvodu, a ona je odlučila da progovori o tome i svojim rečima još više je zbunila javnost.

Voditeljka u poslednje vreme stalno ističe da je sama sebi obezbedila sve, nedavno je kupila i stan u Beogradu, a na proslavu rođendna Vojislav je stigao sa poklonima, kao i svaki drugi gost. Sve ovo pogrejalo je pitanje da li je voditeljka stavila tačku na brak. Ona je priznala da ne beži od toga i da će kraj definitivno biti onda kad im ne bude išlo.

“Imam problem što me startuju oženjeni. Ja nisam tip žene da bih pristala da budem nekom ljubavnica. Ja prva nisam prevarila. Ako osetim da mi ne ide u braku, ja ću se razvesti. I to ne treba da bude "vau, razvela se Jovana Jeremić", kad se bude dogodilo, i ako se dogodi. Zato što ja ne varam, ako mi ne odgovara da živim kako sam živela, normalno da ću da izađem iz braka i da idem dalje. To su teške odluke za koje ja imam hrabrosti i za koje imam m*da. Tako da nemoj da mi dolaze neki zauzeti muškarci i da mi pričaju priče da ne mogu, da imaju dete, da im je žena bila tu u nekim trenucima... Vidi, ako sam mogla ja, svako drugi može”, rekla je Jovana i zbunila sve.

Izvor: Pink scereenshot

Jovana je istakla da je skockala život da može da živi i sama ali da će se još videti šta će biti sa njenim brakom.

“Moj muž nije javna ličnost. Ja to poštujem, nije ni učestvovao u gradnji moje karijere. Mi smo se upoznali mladi, sve je nekako brzo išlo kod nas, dobili smo dete, videćemo šta će da se dogodi u budućnosti. Skockala sam život da mogu da živim sama kao kraljica, za sada je sve okej, život je preda mnom, znam sebe, znam svoj temperament, i znam na šta sam navikla. Razna iznenađenja po pitanju privatnog života kod mene su moguća. On je meni fantastičan drug, on je Lein otac i to će da bude zauvek. U životu prođe neko vreme, izgubi se ljubav, ili se ambicije ne poklope. Ovakvu ženu moraš da pratiš, moraš da budeš faca da možeš da ispratiš. Srećna sam žena, a da li sam srećna u braku, vreme će da pokaže. Mi smo 4 godine zajedno, nikad nismo imali razmirice, probleme i svađe. Naš brak je postao na osnovu prijateljstva”, zaintrigirala je Jovana.

Šta vi mislite da li se Jovana razvodi uskoro?

