NI NAJGORA ULIČARKA NE BI URADILA ISTO ŠTO I MOJA ĆERKA! Dalilin otac jedva govori i ne miri sa njenim postupcima!

Otac Dalile Dragojević, Huso Mujić ne može da oprosti ćerki što je supruga Dejana Dragojevića u Zadruzi prevarila sa Filipom Carem.

On je priznao da mu je sve teško palo i da mu se zdravstveno stanje pogorašlo zbog ćerke i da teško govori.

"Nisam najbolje, svi u selu samo o tome pričaju, ali retko preda mnom da me ne povrede...Bio sam potresen, išao sam kod doktora, primam injekcije, slab sam", rekao je Huso.

"Dejan i ona su lepo funkcionisali, lepo otišli tamo, šta se desilo za mesec dana... on nije kriv ništa tu", rekao je on i dodao da ostaje pri tome da zetu prepiše kuću u kojoj je živeo sa Dalilom.

Huso ističe da je mnogo povređen od strane ćerke, te da ne može da veruje šta je uradila.

"Mnogo sam povređen, nisam se nadao tome i na taj način, pred tolikim ljudima. Nijedna osoba normalna to ne bi uradila, ni ona najgora. Tako pred čovekom, sa kojim je ušla tamo. Van svake pameti... Da razmišlja to ne bi nikada uradila. Najgora uličarka to ne bi uradila", poručio je on i dodao da će joj oprostiti samo ako joj Dejan oprosti, ali da ne dolazi u obzir da Dalila dođe sa drugim kod njega.

Huso je otkrio i da ga je nedavno posetio Dejanov otac.

"I on je iznenađen ko i ja, stalno smo u vezi čujemo se. Najteže nam je bilo kada se Dejan povređivao, sada je prestao hvala Bogu", istakao je Huso.

