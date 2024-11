Nik Kirjos ima zanimljiv predlog za grend slemove.

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos šta god da kaže, to privlači veliku pažnju. Posle duge pauze uskoro će da se vrati na teren i ponovo da zaigra, ali prije svega toga ima neke nove ideje. Želi da napravi revoluciju u tenisu, a njegov novi predlog odnosi se na grend slemove. Očekivano, mišljenja su podijeljena.

Prema mišljenju australijskog tenisera trebalo bi da dođe do promjene na četiri najveća turnira u svijetu tenisa. Ideja je da se na tim turnirima mečevi od prve runde, pa do četvrtfinala igraju na dva dobijena seta, a od četvrtfinala do finala na tri dobijena seta. "Manji igrači bi imali veće šanse da pobijede favorite. Kada osvojite jedan set, faliće vam samo još jedan za pobjedu. Mnogo je teže ako morate da osvojite još dva. Mislim da bi tako stvari bile mnogo, mnogo zanimljivije. Posebno za mlađe generacije", rekao je Kirjos.

Da li bi to zaista doprinelo na zanimljivosti na Australijan openu, Rolan Garosu, Vimbldonu i US openu? Možda i bi, ali je jasno da se takva promjena neće napraviti tek tako. Grend slemovi su ujedno i jedini turniri na kojima se mečevi igraju na tri dobijena seta.