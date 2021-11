PROMENILA JE IME DA JE MOJA PORODICA NE NAĐE: Ovako je Dalila pričala o izgubljenoj polusestri! Isplivala TUŽNA ISPOVEST

Dalila ima polusestru po ocu, a evo šta je nekada izjavila o njoj.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zbog burnog ljubavnog života Dalila Dragojević je već duže vreme u žiži interesovanja i o njenom životu se sada već malo toga ne zna.

Poznato je da je njen otac zgrožen ćerkinim ponašanjem i da je rekao da će kuću u kojoj su živeli prepisati Dejanu Dragojeviću, jer ne želi da ga izda kao što je to učinila Dalila.

Takođe, zna se i da Dalila ima polusestru po ocu, o kojoj je jednom prilikom i govorila. Ova informacija je isplivala u rijalitiju "Parovi", a ta devojka je svojevremeno izjavila za domaće medije da ju je Dalilina majka Emina Mujić poslala u dom.

Dalili je pre nekoliko godina bilo upućeo pitanje novinara, da li joj nedostaje polusestra.

"Znam da je moja sestra promenila ime, pod mojim prezimenom nije. To je uradila da je moja porodica ne bi našla. I ja bih isto uradila da sam odvojena na taj način", rekla je tada Dalila za Srpski telegraf.

"Znam da ju je usvojila Nemica, poznajem njenog ujaka. Tata mi je rekao da dosta ličim na nju. Imam veliku želju da je upoznam. Znam da je negde u Austriji. Nadam se da ćemo se ona i ja uskoro spojiti", dodala je.

"Nikada im neću oprostiti što su me dali u dom. Svi su mrtvi za mene, neću oprostiti Emini što me je poslala u dom, prošla sam kroz pakao. Dalila je mogla da me nađe da je htela", izjavila je Dalilina polusestra ranije, a preneli su mediji.

