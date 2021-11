KATARINA RADIVOJEVIĆ PRIZNALA ESTETSKE KOREKCIJE! Ovo niko nije znao o njoj - evo šta je sve SREDILA!

Katarina Radivojević otkrila kako neguje svoje lice i telo.

Katarina Radivojević važi za jednu od najlepših srpskih glumica, a mnogi se već dugo pitaju da li se ikada podvrgla nekim korekcijama s obzirom da što je starija, izgleda sve bolje.

Ona je sada u emisiji "Generalka" priznala da je verna botoksu uz pomoć kog se bori sa borama, ali i demantovala da je ikada radila usta.

"Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: 'Krenula je bora'. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam. On je veliki esteta i veliki profesionalac, i ume to da uradi na pravi način", rekla je Katarina.

"Nije bilo potrebe da nešto menjam. Razumem devojke kojima intervencije daju samopuzdanje, ali to bi trebalo da se uradi sa merom i ne bi trebalo preterivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga menjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne same sa sobom. I to mi je u redu, ako im to pomogne da dobiju samopouzdanje. Kada biste videli mog tatu bilo bi vam jasno da su moja usta prirodna, a bilo je prozivki po tabloidima da sam ih radila. On je ostario ali i dalje ima ta usta", istakla je.

Potom je progovorila i o korekcijama kojima bi se podvrgla u budućnosti:

"Mnogo se bojim operacija i agresivnijih intervencija, jer je meni lice alat za rad. Imam spuštene kapke i rekli su mi da ću u jednom trenutku morati da uradim podizanje. Sve moje prijateljice su radile botoks koliko i ja. Njihove savete slušam i obično ih pustim da nešto urade prve pa da vidim kako to izgleda", rekla je uz smeh.

Katarina je ispričala da je čula za zanimljivu intervenciju koja se radi u Los Anđelesu i kojoj bi se podvrgla.

"Kada se porodite carskim rezom lekari vam o istom trošku zategnu stomak i uklone višak kože. Tako je moguće da se svi 'Viktorijini anđeli' jako brzo vrate na pistu nakon porođaja. To sam čula da rade i ako bih imala carski rez uradila bih i to, da bude generalka. Za sada ne bih dirala grudi, ali pošto planiram da uradim genetsku analizu kako bih proverila da li imam predispoziciju za rak dojke, i ako bih saznala da postoji, onda bi ih uklonila i stavila silikone. To je pre nekoliko godina prva uradila Anđelina Džoli", kazala je Katarina Radivojević.

Katarina Radivojević

