JA PIJEM ČAJ, A GRU SE SVAĐA S NIKOLOM ROKVIĆEM: Glumac otkrio kako je nastala hit predstava - "Živjeli smo u kombiju"

Andrija Milošević otkrio i ko je trebalo da igra u predstavi "Pevaj brate" umjesto Milana Vasića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Andrija Milošević je u emisiji na Kurir televiziji otkrio sve o svom djetinjstvu, majci, dolasku u Beograd i prvom djetetu koje uskoro očekuje, ali i predstavi "Pevaj brate".

Milošević je otkrio da se tek vratio iz Survajvera i razmišljao šta bi sledeće mogao da radi.

"Ta predstava je bila rokenrol, mi smo bili kao neki bend. U prvoj postavi koju smo radili - neće mi zamjeriti ni Kalinić ni Vasić što ovo pričam - trebalo je da igraju pokojni Marinko Madžgalj, pa on nije htio, i Viktor Savić, ali je on tada dobio ulogu u "Montevideu". Tada sam se upoznao s Milanom Vasićem, koga je tada zvao Ljubiša Samardžić da glumi u njegovom filmu, a Kalinić i ja smo vladali televizijama. Vratio sam se iz "Survajvera", šetao sam po Novom Beogradu, duvao je neki vjetar, a ja sam smišljao šta bih mogao da radim novo. Sjeo sam u neki kafić da popijem čaj i na televiziji neka emisija u kojoj gostuju Nikola Rokvić i pokojni Gru. Njih dvojica su se nešto sporečkali između narodne muzike i repa, i u toj njihovoj argumentaciji Nikola ustane i otpjeva neku ariju. Meni tu sine: jedan roker, jedan reper, jedan narodnjak i eto nam priča. Tako mi krenemo, prodali smo preko 200.000 karata, samo 20.000 u Makedoniji, 25 puta Dom sindikata zaredom... Živjeli smo u kombiju, to je bio fenomen".