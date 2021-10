"SVAKI DAN VIČE NA MRKONJIĆA, ON JE NEDOKAZAN!" Komšije raskrinkale Anu Bekutu - otkrile istinu o NJIHOVOM ODNOSU!

Komšije Ane Bekute i Milutina Mrkonjića otkrile kako ih doživljavaju.

Izvor: Instagram/anabekuta1

Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić važe za jedan od omiljenih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihova ljubav je vrlo stabilna i jaka, te joj se brojni mlađi parovi dive.

Njihove komšije sa Vračara rado su sada za medije govorili o njima, te otkrili kako se ponašaju privatno, ističući da su im neizmerno dragi.

Takođe, njihova komšinica priznala je da je Ana veoma zabrinuta za zdravstveno stanje svog partnera, te često na njega od brige povisi ton, ali se uvek izvini susedima ukoliko je bila bučna.

"Ana i Mrka su sjajne komšije, oni su toliko prijatni, nikada nisu prošli da se sa osmehom ne jave, on se često i šali, dobaci poneku doskočicu. Međutim, njega poslednjih meseci baš slabo viđam, znam da je imao neki zdravstveni problem, od tada retko izlazi, a ne da mu ni Ana, inače bi on i te kako šetao i švrćkao se. Često, ma skoro svaki dan, čujem kad Ana viče na njega, kao da ima malo dete, nekad ume da bude baš grlata. Skoro je vikala na njega, jer je ona valjda imala snimanje na Zvezdama Granda i ceo dan bila tamo. On je to iskoristio da malo izađe iz stana, otišao je u neki restoran. Kad se vratila kući, zgrada je treštala od njene vike. Boji se žena da ne zakači koronu negde, slab mu je imunitet, i ne može da mu dokaže da mora da se čuva. Slatka je, ona se nakon toga u liftu izvinjavala ako je bila bučna", priča Anina komšinica i dodaje:

"Ana je kao komšinica prirodna i normalna žena, ne glumi zvezdu i stvarno je svi vole i nju i Mrku, oni su kao par super, samo eto, Ana sada pokušava da izađe na kraj sa Milutinom, jer se baš boji za njegovo zdravlje, a on je kao i mnogi muškarci, nedokazan”, završava komšinica za "Star".

