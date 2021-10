JOVANA JEREMIĆ POKAZALA SKUPOCENI PRSTEN - Ima ga Elizabet Tejlor, Kleopatra i ja! Sama sam ga kupila (VIDEO)

Jovana jeremić proslavila je svoj 31. rođendan i otkrila šta za nju predstavlja skupoceni prsten koji nosi na ruci.

Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel

Nakon krunisanja uživo, Jovana Jeremić proslavlja svoj 31. rođendan u jednom prestoničkom restoranu, a za gala proslavu odabrala je elegantnu zelenu haljinu u kojoj je zablistala, dok je na njenoj ruci zasijao - skupoceni prsten.

Voditeljka Novog jutra otkrila je da smaragd i dijamant na njenoj ruci predstavlja nov početak i jednu novu Jovanu Jeremić!

"Ovaj prsten ima Kleopatra, Elizabet Tejlog i Jovana Jeremić. Kolumbijski smaragd je označio početak nove faze u mom životu, a to je početak rada na Pinku, moj prvi krov nad glavom nakon 10 godina i nešto treće što ću zadržati za sebe, što ćete kasnije saznati kroz vreme. Od ovog rođendana kreće da živi jedna potpuno nova Jovana i ovaj prsten ima tu simboliku, sama sam ga sebi kupila. Kad hoću nešto luksuzno sama sebi kupim", poručila je Jovana koja je istakla da je budna od četiri sata ujutru, ali da je to ne sprečava da bude raspoložena i puna energije.

jovana jeremić prsten

Izvor: Kurir

"Stvarno se ne drogiram, ja jesam droga, ali legalna. Fatalna sam za muškarce jer sam privatno velika maza, jedna žena koja je jako emotivna, koja je seksualna, voli da se mazi, da partner brine o njoj... Vrlo sam jedna beba. Privatno sam jako skromna, a ono na sceni je druga Jovana", rekla je voditeljka za Kurir.

Na pitanje da li su joj se prethodne rođendanske želje ostvarile, Jovana je odgovorila:

"Od prošle godine su mi se ostvarile sve želje, a sada imam samo jednu: Da volim i da ja budem voljena. Da mene moj partner voli koliko ja volim njega. To mi je jedina želja. Meni je to važno".

"Večeas neću piti. Nikad se nisam u životu napila. Što se tiče alkohola, ja popijem jednu čašu i to je to. Nemoguće je mene napiti, previše sam ja istrenirana, stara škola. Na televiziji sam dobila i krevet i apartman i sve, tako da sad mogu da biram, da li ću da spavam na televiziji ili kod kuće. Ja sam sebi poželela da volim svim srcem i da budem voljena. Mislim da sam se ostvarila u svim drugim ulogama. Imam dete, postigla sam da radim posao iz snova. Još jedno dete me trenutno ne interesuje, za jedno 5 godina možda, sad isključivo karijera i biznis", zaključila je ona.