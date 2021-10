MARINKO ROKVIĆ TEŠKO BOLESTAN, NE MOŽE DA GOVORI! POSLIJE OPERACIJE I KORONE SADA GA NAPALA I BAKTERIJA

PJevač Marinko Rokvić je u teškom zdravstvenom stanju, i već neko vrijeme se bori sa bakterijom koja mu je napala organizam. Rokvić je navodno loše, jedva priča, a sve nastupe je otkazao dok se ne izliječi.

Situaciju dodatno pogoršva i to što je Marinko imao operaciju ciste, krajem prošle godine, a zatim je dobio i koronu. Sve to ga je u potpunosti iscrpilo, i teško se bori sa novim zdravstvenim problemom. Marinko je rekao da je zdravstveno veoma loše, i požalio se da već mjesecima vodi bitku s bakterijom, kao i da je zbog zdravstvenog stanja odbio brojne nastupe.

Mnogi su me zvali da idem da nastupam, ali sam morao sve da odbijem zbog zdravstvenih razloga. Supruga je tu uz mene, sinovi takođe. Nisam sad u stanju da pričam, jedva govorim, čujete. Ako možete da me pozovete dok prođe sve ovo, molim vas. Nešto sam stavio u usta i ne mogu dalje da pričam. Moramo sačekati da ovo prođe, pa kada se oporavim, da lijepo pričamo, izvinite.

Biće on dobro – rekao je Nikola, ne želeći da produbljuje temu o očevom zdravstvenom stanju, koje je i dalje neizvjesno.

Inače, Marinko je prošle godine preležao koronu, a nakon toga operisao cistu. Nakon intervencije Marinko je za medije rekao da se osjeća dobro, te da žena brine o njemu.

Oporavljam se, dobro sam. Do proljeća ću opet biti onaj stari, u formi. Treba vremena za to, ali ne treniram fudbal. Znam da ne bi trebalo da imam teže fizičke napore, ne moraju to ljekari da mi savjetuju, pazim se. Moja žena Slavica se baš bila uplašila, ali dobro, sve je prošlo. Lijepo me njeguje i pazi, ugađa mi. Pošto sam preležao koronu, trebalo bi da budem malo opušteniji, ali ipak se i dalje pazim. Ne viđam se ni s kim, fali svima to druženje. Ponekad odem s drugarima na ručak, ali valjda će ovo proći uskoro - ispričao je on tada.