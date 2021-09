OVO JE VANBRAČNI SIN MARINKA ROKVIĆA: Pjevač dugo nije htio da ga prizna - "To je bilo jednom.. nisam znao da li je moj"

Marinko i Nikola Rokvić pozirali s bratom Darijom

Pjevač Marinko Rokvić ne krije da pored sinova Marka i Nikole ima i vanbračnog sina Darija.

Dario se nikada nije eksponirao u javnosti a ono što je poznato jeste da živi u Kanadi i da bar jednom godišnje koristi priliku da posjeti oca i svoju polubraću u Beogradu. Nikola je sada na svom profilu na Instagramu podijelio fotografiju sa Markom i Darijom.

"Tri brata!", napisao je Nikola u opisu fotografije, čime je svima jasno stavio do znanja da Darija gleda kao svog rođenog brata, te da su u sjajnim odnosima.

Pogledajte kako izgleda:

Marinko nije odmah priznao Daria, a kako je jednom prilikom istakao, zbog toga i dan danas žali.

"To se desilo... Mislim desilo se kako se desio. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dijete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ova pamet ja bih odmah otišao i provjerio. Međutim, mladost, ludost... Ja tad nisam bio ni oženjen", ispričao je Marinko svojevremeno za medije.