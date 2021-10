MOGLA SAM DA OSTANEM BEZ OKA! Slavica Ćukteraš prvi put o STRAŠNOJ NEZGODI - pune tri nedelje provela u bolnici!

Slavica Ćukteraš o povredi oka.

Slavica Ćukteraš preživela je pravu dramu kada je povredila oko prilikom spremanja stana, nakon čega je završila u bolnici iz koje je na kućno lečenje puštena nakon tri nedelje.

Iako nije ni slutila da će se u bolnici zadržati toliko, pevačica je o celom oporavku izveštavala svoje pratioce,a sada se uključila u "Puls Srbije" na Kurir televiziji i otkrila sve detalje agonije.

"To se desilo 2. avgusta. Povrede oko se smatraju sveže do godinu dana, ja sam imala komplikacije koje i sada lečim. Sada izgleda dobro, ali rožnjača je oštećena. Moram da kažem da je ok sve sada, u tom stanju kakva je povreda bila mogla sam da ostanem bez oka. Zahvalna sam i Bogu i lekarima koji su dan i noć brinuli o meni. Terapije su išle na 5 minuta. Prvo sam dobila hifemu, pa nakon što se ona povukla dobila sam jake bolove i vratio mi se ukus. Kako su mi objasnili, to je jako opasno, mogla sam da ostanem bez oka. Pozitivnim razmišljanjem sam se vodila i uspela sam u tome. Ostale su posledice, imam ožiljak", ispričala je Slavica.

Potom je objasnila i kako je zapravo došlo do strašne nezgode u stanu:

"Raspremala sam kuću i u ćerkinoj sobi sam naletela na sok koji je stajao tu danima. Mogla je ćerka moja da otvori taj sok i hvala Bogu što nije to bila ona. Ja sam znala da je sok pokvaren, i kako sam krenula da ga otvorim, čep je kao projektil udario u moje oko. Iz predsoblja gde se to dogodilo, on je odleteo u kadu u kupatilu. Moram još jednom da se zahvalim svim doktorima koji su mi pomogli", dodala je pevačica.

