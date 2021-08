SLAVICA ĆUKTERAŠ ZADRŽANA U BOLNICI! Danas je trebalo da izađe, ali se iskomplikovalo - To samo meni može da se desi!

Pevačica je objasnila zbog čega su lekari odlučili da je zadrže.

Izvor: Instagram/cukterasslavica

Slavica Ćukteraš završila je pre sedam dana iznenada u bolnici zbog povrede oka, a kako stvari stoje biće hospitalizovana još neko vreme.

Slavica je primljena u Kliničko-bolnički centar Vojvodine u Novom Sadu, a iako je danas trebalo da napusti bolnicu, lekari su odlučili da je još zadrže zbog komplikacija koje su se desile pre dva dana.

Pevačica je sada otkrila šta je pošlo po zlu.

"Taman kada sam pomislila da se stanje popravlja, desila mi se iznenadna komplikacija. Rana koja je zarasla se naprasno otvorila i morala sam da dobijam antibiotike na svakih pola sata. Strašno. Moram još da ostanem u bolnici, iako je trebalo danas da odem kući. To samo meni može da se desi, baš sam baksuz. Stvarno sam se radovala izlasku iz bolnice, ali dobro, bolje da rešim to sve kako treba nego da ostanu posledice. Stvarno sam zahvalna svima na lepim porukama koje dobijam iz dana u dan, to mi znači, iako se trudim da ne gledam previše u telefon i da odmaram kako bi se oko brže oporavilo", poručila je Slavica Ćukteraš.