BILO ME JE SRAMOTA DA UĐEM U CRKVU! Pisalo se da se bavi CRNOM MAGIJOM: Pevačica otkrila šta se krije iza te priče

Ističe da je čula i da toga ima na estradi.

Jelena Lalović, poznatija kao Jellena dospela je u žiži interesovanja javnosti kada je osvanula vest da se navodno bavi crnom magijom.

Pevačica se sada osvrnula na ove glasine i istakla da se priča da na estradi ima toga, ali da se ona nikada time nije bavila i da od toga zazire.

"Neko kaže da toga ima na estradi, a mene nešto strah od toga, ja od toga zazirem, ali dobro šta da radiš, svakoga jednog dana strefi takva priča... Ne znam da li je to neka magija, ali takve priče su meni donele plus", rekla je Jellena u emisiji "Grand magazin" i dodala:

"U suštini nije prijatno kad pročitaš da se baviš crnom magijom i izađeš na naslovnoj strani tada najprodavanije žute štampe koja postoji. Ogromna moja slika, lepa, ali piše da se ja bavim time i sada ja ne znam kako je to moguće, kad sam ja maltene dete iz crkve".

Jellena je zatim objasnila da ju je zbog toga bilo sramota da ide u crkvu.

"Mene je bilo sramota da uđem u crkvu dok nismo razjasnili o čemu se radi, da to nije to, nego da je neko hteo da namesti celu priču. Ta podmetanja na estradi imaju više veze sa novcem, nego sa crnom magijom. To je ljudima interesantno i u Beogradu, a i šire... Ja sam otišla u Australiju i ljudi su me tamo savatali, kao dođi meni nešto da napraviš", ispričala je pevačica.