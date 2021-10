"OLIVER DRAGOJEVIĆ NIJE MOGAO DA PJEVA SA SRPKINJOM": Pjevačica otkrila - "Otišao je sa bine, a posle mi pružio ruku"

Nekadašnja pjevačica Koktel benda Jelena Ristić, ispričala je detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević

Nekadašnja članica Koktel benda Jelena Ristić, poznatija pod umjetničkim imenom Jellena, ispričala je kako joj je hrvatski pjevač Oliver Dragojević, koji posle rata na prostorima bivše Jugoslavije nikada nije kročio u Srbiju, priznao da ne smije da izađe s njom na binu samo zato što je Srpkinja.

"On se povukao s bendom sa bine kada je trebalo da izađem s Kemalom Montenom. Pružio mi je ruku iza bine. Kada smo Kemo i ja završili, vratio se na scenu da niko ne primijeti da je otišao. On nije smio da bude na sceni javno sa mnom zbog velike podrške od svoje vlade, zbog svog stava. On je meni tada, vrlo otvoreno rekao: Jelena, ja ne smijem, ne zamjeri. Pobjegao je sa scene, a onda smo posle koncerta zajedno pjevali u restoranu hotela", ispričala je Jelena scenu s jednog zajedničkog gostovanja u Makedoniji.

Pjevačica je otkrila i kako joj je tada zamjerio što je u miniću.

"Nikada neću zaboraviti momenat kada mi je pokojni Oliver Dragojević rekao da idem da se presvučem kada sam u hol hotela sišla u kratkoj suknjici: 'Ajme, Jele, idi se presvuci', rekao je Oliver. To je bilo na njegovom koncertu u Skoplju. Kao, ne može on to da gleda, pozliće mu na koncertu dok me gleda. Naravno, nisam se presvukla".