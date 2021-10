DALILIN BIVŠI NAJAVIO ULAZAK U ZADRUGU! "Zaljubila se u Cara, ali kad ja uđem BIĆE SVAŠTA! "Dejana više ne voli"

Mladen Vuletić jedva čeka da uđe u Zadrugu i pomrsi konce.

Bivši rijaliti učesnik i takođe bivši dečko Dalile Dragojević, Mladen Vuletić, s kojim je bila prije braka s Dejanom koji je sada na klimavim nogama, mogao bi da pomrsi konce ulaskom u Zadrugu 5 koji je najavio.

Dalila se nekada prezivala Mujić, a prethodna učešća u rijalitiju obilježila je njena veza s Mladenom Vuletićem koji kaže da su njih dvoje danas u odličnim odnosima.

"Dalila i ja smo sada u boljim odnosima nego kad smo bili zajedno. Poslednji put smo se čuli prije jedno godinu dana, a otkad smo se vidjeli i više je prošlo. Naravno, Dejan je bio tu, pa ona bez njega nigde godinama ne ide, njih dvoje ne možeš da vidiš jedno bez drugog", rekao je Mladen za Kurir i dodao:

"Dalila sada samo fizički liči na sebe, po mom mišljenju, ona ovog Dejana više ne voli. Dalila kad voli, ona kida, nikad nikog drugog ne bi pogledala, bori se za tu ljubav. Posle četiri i po godine dosadilo joj je. Ona voli da je poznata, voli da je u centru pažnje, a sada kada je u braku, ne može tako kako je ona navikla. Otvorila je kao neki salon, ali džabe kad oni vrijeme provode tako što legnu ispred TV-a i pojedu teglu 'nutele'. Non-stop su u kući u tom selu, nigdje se ne kreću, nemaju društvo".

Vuletić se potom osvrnuo na odnos Dalile i Filipa Cara, koji su već danima glavna tema u Zadruzi.

"Njoj to definitivno odgovara, jer se priča vrti oko nje i bitna je. Poznajući i nju i Dejana, siguran sam da ovo nije dogovor, možda su oni nešto pokušali da se dogovore, ali je ovo otišlo predaleko i Dalila se zaljubila. Car je fin momak, dosta željen u rijalitiju, on je njen tip muškarca. Mnogi su mi rekli da je ona uplovila u priču s njim, jer on dosta liči na mene. Što se tiče mog i njenog pomirenja, do mene je sve (smijeh). Kad ja uđem, mislim da će svašta da se desi. Sve je do mene, da li ja hoću ili neću", kroz smijeh je kazao Dalilin bivši, napominjući da je ona trenutno veoma nesrećna.

"Dalila je jako dobar čovjek, ali je ona sada jako nesrećna. Ne znam kako će ovo da se završi, ja ne vidim pesrpektivu u tom braku, jer ona voli muško. Deki je dobrica i sve joj dopušta. Oni, ako bi se razveli, ona bi ga ostavila bez svega, jer sve što imaju je pravljeno na imanju njenog oca. Zbog nje se Dejan udaljio od porodice, meni tako nešto nikada nije tražila, ali zna da ne bi ni uspjela u tome. Što se tiče ulaska u ovu poslednju sezonu Zadruge, ja sam u pregovorima s produkcijom, očekujem da ćemo napraviti lijep dogovor i da će unutra biti zanimljivo, zasigurno je da, ako ja uđem, nastaje haos", poručio je Mladen.

Podsjetimo, Dalila i Mladen su obilježili i prethodni rijaliti u kojem su zajedno učestvovali, a u kojem su bili u vezi. Čak su se i potukli kada je Dalila čula da njen tadašnji dečko pleše s drugom djevojkom, pa mu je prišla i provocirala ga, da bi je na kraju on udario. Uzvratila mu je još žešće, a obezbjeđenje je moralo da reaguje.

Ovako je tada izgledao njihov sukob: