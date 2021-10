BOLNA ISPOVEST DALILE O GUBITKU BEBE: GOVORILI SU DA SAM JALOVA... U suzama opisala pakao kroz koji je prošla (VIDEO)

Dalila se poverila Staniji i otvorila dušu o najtežem preiodu koji joj se desio pre Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila Dragojević je već dugo glavna tema u Zadruzi, a i kod gledalaca, budući da je njen odnos s Dejanom "pokvario" Filip Car, pa se spekuliše da li će doći do razvoda.

Učesnica Zadruge se osamila sa Stanijom, gde joj se poverila i ispričala potresnu situaciju koja se desila njoj i Dejanu pre ulaska u Zadrugu. Radi se o tome da je Dalila nedavno, kako je ispričala, izgubila bebu, sa čime se i dalje teško nosi, a rekla je da je tada svašta preživela.

"Ulaziš u ordinaciju i čuješ posle četiri godine - čestitam, trudna si. To ne da je bila sreća, nego... Svi doktori iz te privatne bolnice su se skupili da čestitaju, jer su znali koliko to želimo. Rekli su mi da dođem za dva dana da ponovimo betu, ona treba da se udupla. Ja srećna, slikala sam se s roditeljima, zovem roditelje, oni svi čestitaju... Kad sam došla posle dva dana nije se uduplala, nego je porasla na 120... Kaže doktor da to nije baš najbolje, ali ne mora značiti, jer preko noći može da skoči. Tad sam već krenula da padam u glavi... Kaže da dođemo opet za dva dana. Opet za dva dana samo za 17 odsto. Doktor me je uveo u ordinaciju, on nasmejan, kaže da sednemo, ja mislim sve je u redu... i rekao mi da nema baš najbolje vesti - poraslo samo za 17 odsto, izgleda da je neki zastoj. To je bilo u Sarajevu, rekla sam da moram da idem kući. Nisam mogla ništa da podnesem, ni apartman, ni ništa, uradiću betu bilo gde. Rekao mi je ako beta bude 2000, znači da je vanmaterična trudnoća, to je imala i moja mama...", počela je priču Dalila.

"Odemo posle ta dva dana u Bijelnjinu, ja izvadim krv, osećam da je to kraj. Kaže mi doktorka - čestitam, trudni ste. Ja uzmem papir, na papiru 118, krenula da opada. Deki sedi u autu, pita šta je, krene da plače, ja ono ravna linija...".

"Poslala sam doktoru poruku, on mi je rekao da nažalost gubimo, da prestanem kompletno da pijem terapiju i da će samo to da ode, i da je sreća što neću morati da idem na čišćenje. Prestala sam... Došla sam kući i gledala samo u jednu tačku, sve mi se srušilo u par dana. Sve što sam dobila, samo fljas dole."

"Ja već bila kupila sve stvari za trudnice, jer je stomak počeo puno da mi raste od tih igala, kupila sam i ono za strije, kao krenula da mažem, istripovala se da mi raste stomak. I samo sam se komirala. Pomislila sam da sam jedina na svetu kojoj se to dešava, osećala sam se jadno, bedno, poniženo, fuj... Njega nisam smela da pogledam u oči, pa onda oni komentari kroz glavu 'ne možeš', 'nećeš nikada'", nastavila je.

"Razmišljala sam šta da uradim, on meni kaže možda ti je lakše da podeliš to s ljudima, ja to i uradim, i onda kad su krenule poruke podrške... Nisi čula u životu da postoje takvi problemi. Odlučila sam da ispričam sve i pomirila sam se s tim. Biće kako bude trebalo da bude, i to je to. Posle toga se dešava ulazak ovde. Konstantno čuješ 'deca', 'dete', ovo, ono, i onda meni u glavi 'imam 28 godina'..."

"Ti nisi normalna, neka ti bar ja budem primer za to. Samo odbaciš sve to iz sebe i onda će se i desiti", rekla joj je Stanija.

"Mnogo sam se razočarala. Ne mogu više, toliko sam se bila poistovetila s tim mišljenjima da sam ovde shvatila da me to ne dotiče uopšte. Sinoć me je Rešićka pitala da li mogu da se prisetim scene kada sam bila najjača, to je bilo kada sam izgubila taj plod koji sam imala. Mislim da nisam trebala da ulazim ovde", rekla je Dalila.

Znaš kad te gledaju s nekim sažaljenjem... A pre toga - sve najgore. Pričali su da sam jalova, da sam nerotkinja. Fuj. I onda uđeš u tu bolnicu i vidiš 50 žena koje isto čekaju da vide rezultate. Oni seme uzmu i spajaju sa ćelijama žene, mi smo, hvala Bogu, dobili osam. Šest je bilo zdravih. Rekli su mi da bi bila blizanačka trudnoća, kažu više rizična. Ja sam odlučila dve, potpisala, pa šta Bog da. I sad su ostale četiri zamrznute", ispričala je Dalila.