DEJAN UHVATIO DALILU I CARA PA BACIO BURMU: Dosta mu je svega, neće da trpi! Definitivno se razvode?! (VIDEO)

Skandal u rijalitiju "Zadruga", pred kamerama puca brak koji su godinama gradili.

Izvor: Printskrin, Youtube/

Dalila Dragojević i Filip Car sreli su se ispred Bijele kuće i nastavili raspravu koju su počeli u toku “Igre istine” koju je organizovao Lepi Mića. U toku razgovora naišao je Dalinin muž Dejan Dragojević potpuno bijesan. On se odmah obratio svojoj ženi a zatim i Filipu, a njihov razgovor nije bio prijatan nimalo.

“Ti pričaš sa njim? Opet pričaš sa njim", pitao je on na šta mu je Dalila potvrdno odgovorila.

"Šta ti imaš da je štipaš za obraz", upitao je Dejan Cara a onda mu je Filip rekao da se pomjeri kako ne bi došlo do nezgodne situacije, tačnije kako ga ne bi isprovocirao da ga udari.

"Samo ne se*i da te ne bih ja uštinuo! Sram da te bude! Nije te sramota da pričaš posle svega, što te pravi ku*vetinom! Je l' sam lud ili glup? Posljednji put te pitam? Je l' ćeš učestvovati u predstavi", bijesnio je Dejan.

"Neću. Pričala sam najnormalnije", odgovorila je ona.

"Nastavi sa pričom", rekao je Dejan, skinuo burmu i ubacio Dalili u džep.

Nakon što je zatekao Dalilu Dragojević sa Filipom Carem u dvorištu, Dejan Dragojević je svojoj supruzi vratio burmu, a zatim počeo da šeta bijesno po imanju. Došlo je do koškanja, a zatim se Dejan udaljio od Dalile i nastavio da hode nervozno po imanju.

"Prišao mi je kao "Vrati mi to", ja sam rekla nemoj da me diraš. Sa mnom se tako ne može niko igrati. Priča o ponižavanju, ponizi me na najgori način. Skine nešto što je sveto i što je od značaja. Ja to nisam skinula u najgorim svađama”, objašnjavala je Dalila.

Dejan je sve vrijeme nervozno šetao po imanju, a kada je legao pored Dalile šapnuo joj je nešto, ustao, uzeo burmu iz njene jakne, vratio je na ruku i ponovo legao kod supruge. Međutim, ono što je iznenadilo još više gledaoce jeste što su njih dvoje napravili barikadu između njih u krevetu i što jedno drugom okreću leđa kao potpuni stranci.