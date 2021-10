ČULA SAM DA SE VIĐALA I SA ŽENAMA: Marija URNISALA Dalilu zbog afere s Carem - "Brzo će mu ona dosaditi"

Majka Miljane Kulić i bivša učesnica rijalitija Zadruge Marija Kulić, bez dlake na jeziku prokomentarisala dešavanja u rijalitiju.

Nekadašnja rijaliti učesnica, koja je nedavno dobila životnu bitku, prokomentarisala je "trougao" u Zadruzi - Dalilu, njenog supruga Dejana i Filipa Cara.

Marija je rekla da "nikada nije verovala u Dalininu i Dejanovu ljubav".

"Još kad su počeli da se zabavljaju, znala sam je to u inat Mladenu Vuletiću. Dalilin otac Mladena nikada nije voleo, ali ona očigledno voli takve muškarce. Dosadno joj je i monotono sa Dejanom, ne vidim nikakvu strast između njih dvoje, niti sam je videla ikada. Ona je bila u inat sa njim, to je potrajalo pet godina... Žao mi je samo što je izmanipulisala time, a znala je da nije muškarac sa kojim bi provela ceo zivot", rekla je Marija i dodala:

"Ona je u inat bila sa njim, nije nikad bila srećna, to je samo terala inat. Njen otac je zavoleo Dejana jer je tih, povučen, kućna muva i naravno roditelji ženske dece bi voleli da njihova deca budu sa takvim muškarcima, međutim Dalila je drugačiji tim, i pored toga što voli takve muškarce, bila je sklona promeni muškaraca. Čula sam da voli i žene, znam za jendu ženu s kojom se viđala, tako da mi nije ni čudno što je bliska sa Matorom, moguće da je bilo nešto između njih dve. Dalila nije moralna kao što hoće da se predstavi u "Zadruzi". Tamo po Tuzli su išle priče da je ona Parih Hilton iz Tuzle, to je bila njena najava kad se tek pojavila u rijalitiju. Puno stvari je naučila od Miljane i kopirala Miljanu, vidim da je ovoj vezi kraj, a Car je poput Mladena Vuletića. Njoj je tako zapisano, da ih menja, njen život njena stvar, imala je i ovakve i onakve, opredila se za Filipa, dosadno joj je, a mislim da će Caru to vrlo brzo da dosadi", zaključila je Marija Kulić za Pink.rs.