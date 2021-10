NE MOGU DA SE ZALJUBIM U DARKA LAZIĆA! Barbara molila prijatelje da je odvrate od veze

Devojka Darka Lazića, Barbara Bobak bila je gošća emisiji "Kontra šou" koja se emituje na Kurir televiziji, gde je progovorila o vezi sa pevačem te otkrila kako su se upoznali.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Otkako su stupili u vezu interesovanje javnosti za njihov odnos ne prestaje, a Barbara je sada ispričala kako je molila prijatelje da je odgovore od toga da se zaljubi u Darka.

"Da je meni neko rekao pre godinu dana da ću ja da budem sa njim ne bi verovala. Bila sam spremna da ću se provlačiti kroz naslove kao devojka neke poznate ličnosti, ali nisam baš mislila da će to biti ovako i da ću ja tu ispasti rasturačica brakova. Ja sam se samo tu pojavila, niko time nije upravljao. Upoznali smo tako što smo se dogovarali oko neke saradnje", ispričala je Barbara i dodala:

"Sedim sa prijateljima, tu je već prošlo neko vreme, ja sam malo trznula i on je, oboje smo. Ja njima kažem: 'Aj ljudi molim vas odgovorite me od ovoga, ja ne mogu da se zaljubim u Darka Lazića, meni ono ne treba'".

"Je l' istina da je Darko zavodnik, da ako hoće obrlati neku za sekund?", upitala ju je voditeljka Jelena Nikolić.

"Ne! On je jako inteligentan muškarac, zna on kako s kim treba. To što je on meni govorio ne znam da li je to ono što sam ja htela da čujem ili je bilo stvarno, msilim da je ovo drugo. Sve repove koje on ima to je neka druga stavar", poručila je Barbara Bobak.