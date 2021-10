OGLASIO SE DARKO LAZIĆ! Nakon priča da se POTUKAO s djevojkom na slavlju otkrio pravu ISTINU

Pjevač se oglasio nakon navodnog skandala.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Domaći mediji prenijeli su kako se Darko Lazić potukao sa djevojkom Barbarom Bobak na proslavi punoljetsva ćerke njegovog kolege, te da su napravili haos.

Kao se pisalo jedno drugo su vređali, a Barbara je navodno prva nasrnula na Darka.

"To je bilo strašno! Onakvo nedolično ponašanje dvoje mladih ljudi je za svaku osudu. Vikali su jedno na drugo, raspravljali se, gurali, udarali. Ona je bila dva puta gora prema njemu. Baš neprijatna situacija. Vidio sam da ga je ogrebala po licu, ljudi su ih razdvajali. To je bilo prije dvije nedjelje, ali i dalje se o tome priča više nego o zabavi", istakao je jedan od gostiju sa slavlja i dodao da su se navodno "mlatili i u kolima".

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Sada se ovim povodom oglasio Darko Lazić koji tvrdi da se nije potukao sa djevojkom, već da nekome smeta njegova sreća.

"Bože me sačuvaj više! Naravno da se nismo potukli. Što bi to radili? To je laž, svako očigledno može da kaže šta hoće, ne razumijem da li ih toliko boli I da im smeta nečija sreća. Očigledno hoće da me rastave od Barbare", rekao je Darko.