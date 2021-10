MARKO JE ZNAO ŠTA SU PRAVE VRIJEDNOSTI, A OVAKO JE GOVORIO O ŽENAMA, PORODICI I PRIJATELJIMA

Glumac Marko Živić bio je čista, neiskvarena duša a o njegovim riječima treba dobro razmisliti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marko Živić preminuo je juče u 50. godini života od posljedica korona virusa u KBC "Dragiša Mišovi". Glumac je igrao u brojnim filmovima i serijama, te iza sebe ostavio mnogo uspješnih projekata.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji, Živić je oduševio sve svojim stavom o ženama, porodici, ali i svojom životnom filozofijom.

"Žene su tri puta pametnija bića od nas, mudrija bića, istrajnija, ali ima samo jedan problem, ženu u životu može da poremeti srce i onda sve ove kategorizacije, padaju u vodu", rekao je Živić tada i onda istakao da je danas najveći izazov za ženu da ostane žena, a za muškarca da sačuva tu ženu.

"Trudim se da mi svaki momenat bude sreća i kad je nesreća. Mnogo stvari mi se desilo u životu, vjerovatno i svima nama, za koje smo mislili da su dosta loše po nas, a u stvari su donijele, dosta toga dobrog", rekao je tada glumac i otkrio za koga najviše brine.

"Najviše brinem za porodicu. Kad sam tužan plačem, kad je nepravda reagujem."

Marko je otkrio i šta je to najvrjednije što je pokupio iz porodice:

"Poštenje. Moj otac, koji je nedavno preminuo je bio magistar arhitekture i on je bio važan čovjek i u mom životu i u drugim životima i on je izlagao u Japanu neke svoje radove i onda kad god je dolazio odatle, on je govorio "Mi nikad tako pošteni nećemo biti".

Živić je na kraju razgovora sa voditeljkom zaključio da je srećan čovjek.

"Nedavno sam proslavio 44. rođendan i htio sam da skupim neko muško društvo i onda sam pogledao sto u beogradskom restoranu za tim stolom je bilo 15. ljudi raznih profesija, ja sam shvatio tad, da nijedna osoba za tim stolom nije moj prijatelj manje od 10 godina, a neki i 40 i onda sam ja rekao Živiću, ti si srećan čovjek", rekao je prije tri godine glumac Marko Živić u emisiji "Život nas uči".

Podsjetimo, Marko Živić rođen je 4. aprila 1972. godine u Kruševcu, glumac je preminuo 14. oktobra nakon teške borbe sa korona virusom.