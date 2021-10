"UDARAC ZA UDARCEM" MILICA MILŠA POTPUNO SLOMLJENA Bolni jecaji u programu uživo zbog gubitka kolege Marka Živića (FOTO)

Glumica ne može da zadrži suze, izgubila je još jednog bliskog kolegu i prijatelja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/KurirTV/Printscreen

Smrt glumca Marka Živića pogodila je čitavu javnu scenu. Glumci i obožavaoci lika i dela čuvenog glumca opraštaju se od njega, a u jutarnjem programu Kurir televizije oglasila se i Milica Milša, Markova dugogodišnja saradnica.

Glumica je nedavno, takođe ostala bez prijatelja i kolege Nenada Nenadovića, a ovo je, kako se navodi, samo još jedan udarac za čitav glumački svet i javnost u Srbiji.

"Ovo je nepodnošljivo. U samo mesec dana izgubila sam dvojicu i prijatelja i kolega. Marka znam sigurno 20 godina, a sigurno i više. Zajedno smo bili u pozorištu i družili se. On je bio jako dobar čovek i pomagao je ljudima", priča Milica koja se prisetila anegdota iz rada.

Izvor: Printskrin/Kurir TV

Sarađivali su 20 godina, a pozorišna publika ih pamti kao skladan par na sceni. Milica je otkrila i kada su se poslednji put videli.

"Poslednji put smo se čuli i videli još u pozorištu. Od korone i kada se sve pozatvaralo nismo ni radili. Znala sam kako je i sve, ali čovek ne može da pomisli da se ovako nešto može desiti. Bila sam ubeđena da će se izvući. Uvek je bio nasmejan, imao je osmeh i smeh, uvek je bio pozitivan i to je širio oko sebe. Ja zaista ovo ne prihvatam, ne mogu da kažem zbogom Marku, sve me to guši", kaže Milica Milša kroz suze i dodaje da će Marko uvek biti tu.

Marko Živić je rođen u Kruševcu 4. aprila 1972. godine.

Završio je Akademiju primenjenih umetnosti u Novom Sadu 1995. godine, u klasi profesora Radeta Markovića, a veliku popularnost stekao je kako u pozorištu, tako i na filmu. Bio je u stalnoj glumačkoj postavi u Pozorištu na Terazijama i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta. Marko je osvojio mnoge nagrade, a poslednjih godina bavio se i humanitarnim radom.

Glumom je počeo da se bavi još od malih nogu, a 2002. godine je debitovao u ostvarenju "Hotel sa 7 zvezdica", u kojem je igrao lik Malog Mite.

Preminuo je 14. oktobra u KBC "Dragiša Mišović" u Beogradu.