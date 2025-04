Premijer Milojko Spajić govorio je na ESG Adria Samitu poručivši da se svijet brzo kreće, da se Azija brzo kreće, Sjeverna Amerika se brzo kreće, a da Evropa mora da se kreće brže.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

"Ljudi misle da ono što radimo sa pregovorima ili mojom brzinom je prebrzo. Mislim da je to sporo za posao i za svijet. Mi smo prespori. Mi smo zaostali, daleko iza, jako, jako, jako iza SAD-a, i samo pokušavamo da sustignemo. Razlog zašto ljudi misle da smo prebrzi je zato što nemaju nikakvog stvarnog iskustva. Nikada nisu vidjeli biznis, nikada nisu vidjeli probleme, nikada nisu vidjeli gubitke...", kazao je Spajić, kako prenosi Antena M.

On je naveo da je rast SAD prije deset godina bio nula, a sada SAD imaju rast od 50-60% veći.

"Moramo da se pitamo zašto. Jer polovina članova Kongresa su ljudi koji su prvo uspjeli u životu, a onda postali političari. U Evropi, ko vodi Evropu? Političari koji nisu znali ništa o životu, ništa o biznisu, ništa o svijetu uopšte. I moram da kažem, žao mi je da to kažem, ali to je stvarnost. Ekstremna verzija toga je u Bugarskoj, uopšte, ekstremna verzija toga", kazao je Spajić.

"Ako to ne uradimo, šta će se desiti? Vidio sam mapu. Kada sam studirao u Japanu, svijet, ako niste Japanc, izgleda kao da je Evropa daleki zapad, a Njujork daleki istok. Tako mapa izgleda sa japanske tačke gledišta. I tako će mapa izgledati u stvarnosti, u ekonomskim terminima, ako nešto ne uradimo u vezi toga, prenosi Antena M.

Dakle, potreba za brzinom je neophodna da bismo ostali živi, da bismo ostali važni, da bismo ostali dinamični u našem okruženju. To je to, i moramo da se saberemo", naveo je on.

U Evropi, ističe, moramo da se oslobodimo poslovnih prepreka, prenosi Antena M.

"Moramo da se oslobodimo svih stvari koje nas srozavaju. Moramo da preispitamo proces i kako možemo objasniti zašto preduzeća ne biraju Evropu, zašto idu na drugo mjesto. Moramo da preispitamo poslovni model Evrope u cjelini i šta žele da vode. Ljudi kažu da žele da nam se pridruže, da, želimo da vam se pridružimo. Želimo da budemo pro-biznis država, i želimo da pokažemo svima da možete biti pro-biznis, možete rasti, možete biti transparentni, možete slijediti sva pravila, možete se pobrinuti da sve bude urađeno prema knjizi, ali u isto vrijeme, stvorićete radna mjesta, ekonomski rast i prosperitet", naveo je Spajić kako prenosi Antena M.