Na pragu sedme decenije: Bruk Šilds na figuri zavide i duplo mlađe

Američka glumica i manekenka Bruk Šilds (59) pozirala je na pješčanoj plaži u bikiniju i oduševila sve svojim izgledom i fit figurom. Ko zna koji put.

Izvor: Instagram

More iza nje skoro da je neprimijetno. Svoju dugu tamnu kosu pustila je da leprša na vjetru, a na sebi je ima crno-bijeli kupaći kostim.

Pozirala je i sa psom što je oduševilo njene pratioce, prenosi Avaz.

Prije nekoliko godina je priznala da je ranije nosila jednodijelne kupaće kostime koji što više pokrivaju, dok joj njene kćerke nisu rekle da je to smiješno jer njeno vrijeme još nije prošlo.

"Žene u pedesetima nisu za baciti. Shvatila sam to zahvaljujući svojim kćerkama. Ako ste u tim godinama, posebno ako ste glumica, to je kao da ste imali svoju karijeru pa se možete opustiti, no ja mislim da tek počinjem", rekla je svojevremeno Bruk.

(Mondo)