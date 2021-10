ISPLIVALA SLIKA ĆERKE EVE RAS: Njena smrt je i dalje MISTERIJA, a glumica se nikada nije oporavila od tragedije! (FOTO)

Glumica Eva Ras sakrila je sve uspomene na porodicu kako bi njena bol bila sve manja.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Glumica Eva Ras doživjela je veliku porodičnu tragediju od čega se nikad nije oporavila. Njoj je vrlo rano preminuo suprug, ostala je udovica, a ubrzo zatim preminula joj je i ćerka jedinica. Eva je sve porodične uspomene sakrila od sebe same, porodične fotografije se ne mogu vidjeti kod nje u stanu a od tada uvijek nosi samo crnu garderobu.

Eva ne voli da se sjeća tih teških trenutaka ali jednom prilikom je ispričala istinu o gubitku ćerke Krune čija smrt je i dalje misterija.

Njena Kruna je bila odličan đak, studirala je filmsku režiju i dobila stipendiju Francuske, jer je već sa pet godina znala da govori njihov jezik. Kada su Gorana Paskaljevića pitali zna li nekog ko bi studirao filmsku režiju kao gost-student u Parizu, on se odmah sjetio Krune. Otputovala je ali se nikada više nije vratila.

"Goran je bio očajan kad je Kruna preminula u Parizu. To je bilo strašno. Taj dan je trebalo da idem na premijeru u Suboticu i čekala sam kola da dođu po mene. Zvoni interfon, ja kažem da ću odmah sići dolje, a oni odgovore: "Ne, mi ćemo doći kod vas." Tri policajca su došla u moj stan i pitaju me da li je moja ćerka bila u Parizu, a ja kažem: "Pa ona je sada tamo", a oni meni kao iz topa: "Pa ona je umrla!" Tako sam ja saznala. I, naravno, oni ništa ne znaju o tome, nego su me poslali da idem u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da mi oni kažu. Ali ni tamo ništa nisu znali. Pa su mi portiri rekli, onako, da me utješe valjda: "Ako niko ništa ne zna, možda je vaša ćerka i živa." To me je nekako držalo u nadi da zaista jeste", rekla je glumica.

"Na kraju su mi u policiji u Ljermontovljevoj rekli da je umrla, posle tri dana. Bio je to 3. jul 1993. Jedva sam uspjela, uz pomoć ministra spoljnih poslova Srbije i još nekih ljudi, da deportujem Krunino tijelo i da je ovde sahranimo. Uz kovčeg smo dobili i nalaz obdukcije, francuska policija ništa nije otkrila i zapisali su da je umrla prirodnom smrću. Ja sam kasnije pričala nekim mojim kumovima da se ona tamo u Parizu možda upetljala u neke mračne stvari, politiku, i da je zato francuska policija napisala onako u izvještaju. Onda mi je moj kum Milenko Vučetić, pisac, rekao da pričam radnju kao iz filma "Nikita" i da to nema veze sa realnošću. Ne znam, tako je Bog htio", ispričala je neutješna glumica, kojoj je Kruna ostavila zauvjek ožiljak na srcu.

Glumica je u mladosti bila izuzetno lijepa žena, rano je ostala udovica ali nikada se nije drugi put udala. Pogledajte kako je izgledala nekad:

Eva je bila u braku sa Radomirom Stevićem Rasom, a posle šest godina braka dobili su ćerku kojoj su dali ime Kruna. Davne 1982. godine, njih troje su se našli na naslovnici magazina "Nada", a ovo je jedina fotografija na kojoj su svi zajedno.