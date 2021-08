NADALA SAM SE DA ĆE POBEDITI KANCER! Eva Ras otkrila nepoznate detalje iz života Laneta Gutovića - Nosio je tugu u sebi!

Eva Ras u emisiji uživo govorila o smrti Milana Laneta Gutovića.

Legendarni pozorišni i televizijski glumac Milan Lane Gutović preminuo je juče u 76. godini, a veliki broj kolega, prijatelja i fanova se od njega dirljivim rečima oprašta.

Nakon što je Aleksandra Dunić, koji je tumačio lik čuvenog Ćirka u seriji "Bela lađa", u Jutarnjem programu zaplakao dok je govorio o Gutoviću, pred kamerama se slomio i Petar Božović koji je sa pokojnim glumcem bio veliki prijatelj, a sada je za medije o preminulom glumcu govorila i Eva Ras.

Glumica je u emisiji "Puls Srbije" istakla da je ovo veliki gubitak za srpsko glumište, a potom otkrila i nepoznate detalje iz života Laneta Gutovića.

"Mi smo prošle nedelje snimali po onoj vrućini seriju, i neko je gledajući na telefon rekao: 'Umro je Lane', mi smo morali da nastavimo dalje sa radom. Onda je mladi glumac Rade Maričić opet pogledao nešto na telefonu i rekao: 'Vest je povučena', onda smo se svi nadali da će sve imati srećan ishod. Lane je za mene za jednu nedelju 2 puta umro, oduzela sam se kad sam pročitala vest", započela je.

Eva Ras

"Mene leče već 19 godina od kancera i svako ko boluje od tako opake bolesti zna da će ga sačekati kraj. Nadala sam se da će uspeti da pobedi kancer. Bio je jedinstven i fantastičan komičar, on je jedan od najtalentovanijih glumaca. Lane se oslanjao isključivo na svoje glumačke veštine, bio je car našeg glumišta. On je naš Čarli Čaplin, i više od toga. Malo njih je njega znalo privatno, nosio je neku tugu u sebi koju niko nije otkrio na kraju. Bio je veliki zavodnik kad je bio mlad. Ja sam ga pitala kako može tako, on mi je rekao: 'Ti si ovca, ja nisam'. Kasnije kad se oženio postao je pravi ozbiljan muškarac", kaže Eva.