Dejan Dragojević kaže da je siguran u Dalilinu ljubav, ali da ne može da dozvoli neke stvari.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dok jedni smatraju da je brak Dalile i Dejana Dragojevića pred pucanjem i da je ona zaljubljena u Filipa Cara, drugi misle da su to samo prazne priče.

Dejanu se situacija nimalo ne dopada i ne zna kako da se izbori s njom, pa je doneo odluku da napusti Zadrugu.

Otišao je da se spakuje, ali je Sandra Rešić krenula za njim i probala da ga odgovori od te namere.

"Ostavljam nju da bude sama i da razmisli, i to je to", rekao je Dejan, a Sandra ga je molila da razmisli o odluci i da ga razume.

"Da neko ponižava mene, moj i njen brak, i nju... Ne mogu. Ja znam da se on njoj ne sviđa, ali mi nije jasno zašto se ona tako ponaša. Ako je neko ko je vređao tvoj brak, koji je pravio priču za sve, govorio da je neverna da bi opštio sa njom, ona mu pomaže", govorio je Dejan koji je ponavljao da je siguran u svoju ženu, ali da ne može da gleda "šta prave od nje".

"Da li ti misliš da se on njoj sviđa?", pitala ga je otvoreno Sandra prvi put.

Vidi opis DEJAN SE PAKUJE, ŽELI DA ODE IZ ZADRUGE! Plače i trese se zbog Dalile: Ne mogu da gledam ovo! (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 10 / 10

"Ne! On joj je drag na osnovu toga što su se družili. Poenta je što on njoj prija kao prijatelj i drug, a ovamo... Ja znam da ona ima čiste misli, ali on navlači na ono što njemu odgovara. Ne možeš se ti družiti s nekim ko je zaljubljen u tebe...", objašnjavao je Dejan siguran u Dalilu.

"Ali, Dejane, ona to dozvoljava. To nije do njega", rekla mu je Sandra.

"Ja sam siguran u nju, da odem na kraj sveta! Razumem da je u rastrojstvu. Ja znam šta je ona sve pretrpela i preživela. Ne mogu da dozvolim da neko koga volim prolazi kroz to, da je osuđuju... Volim je, ne dam na nju, ubio bih za nju, i to je to. Boli me kad neko hoće da je ospori u bilo čemu", plakao je Dejan kasnije na krevetu.