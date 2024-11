Na sajtu Vodovoda juče je objavljeno saopštenje za građane da će se od 1. januara naredne godine primjenjivati nove cijene vode.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Voda u Podgorici će od 1. januara 2025. godine ipak poskupiti 15 centi po kubiku, kako je predviđeno cjenovnikom za narednu godinu koji je na predlog Vodovoda formirala Regulatorna agencija za energetiku ali nije potvrdila Skupština Glavnog grada, piše Dan.

Do zaokreta, da se cjenovnik može primjenjivati i bez potvrde Skupštine, došlo je nakon tumačenja pravnog tima preduzeća Vodovod i Zajednice opština Crne Gore koji se pozivaju na Zakon o komunalnim djelatnostima koji ne prepoznaje situaciju „skraćenje mandata Skupštini“.

Skupštini Glavnog grada skraćen je mandat 26. jula, a rok u kojem mora da se održi sjednica na kojoj bi se dala saglasnost za nove cijene je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. Taj zahtjev upućen je 14. avgusta i rok je isticao 12. novembra. Sjednica gradskog parlamenta zakazana je za 11. novembar ali nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Najave za povećanje cijena vode nisu naišle na odobravanje premijera Milojka Spajića koji je početkom novembra saopštio da „neće dozvoliti povećanje cijena vode gdje god je PES uključen u vršenju vlasti, neće imati podršku nijedan Vodovod.

Na sajtu Vodovoda juče je objavljeno saopštenje za građane da će se od 1. januara naredne godine primjenjivati nove cijene vode.

Po novom cjenovniku izjednačavaju se fizička i pravna lica. Kada je u pitanju javno vodosnabdijevanje, „start“ na računu iznosiće 0,99 eura po korisniku, dok je varijabilni dio iznositi 0,52 eura po kubiku.

Kada je u pitanju prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda „start“ na računu iznosiće 0,30 eura po korisniku, dok će varijabilni dio cijene iznositi 0,19 eura po kubiku. Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda koštaće 0,17 eura po kubiku, a isporuka vode drugom izvršiocu koštaće 0,04 eura po kubiku.

“Privredno društvo Vodovod i kanalizacija je dužno da od 1.1.2025. godine primjenjuje novi cjenovnik usluga, izrađen po metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku. Nova cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene, potrošači će plaćati nezavisno od potrošnje, dok će se varijabilnim dijelom cijene obračunati količina utrošene vode, odnosno, količina prikupljene, odvedene i prečišćene otpadne vode. Cijena prečišćavanja otpadnih voda ima samo svoj varijabilni dio i ista je za sve kategorije potrošača”, objavljeno je na sajtu Vodovoda.

Direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić za Dan navodi da primjenom novih cijena od 1. januara preduzeće neće biti u gubitku 3,7 miliona eura bez uračunatog PDV-a kako su bile i projekcije, pa samim tim ni Glavni grad neće imati obavezu da pomogne preduzeću.

“Od 1. januara naredne godine kubik vode biće veći za 15 centi. Tumačenje smo dobili od naše pravne službe, konsultovali smo i pravni tim Zajednice opštine, ali i kolege iz drugih opština, prije svega kolega iz Vodovoda Mojkovca i Rožaja koji su u sličnoj situaciji. Njihova odluka se nije razmatrala u predviđenom roku od 90 dana i oni će poskupiti na isti način što je u skladu sa zakonom”, naveo je Nišavić.

Nišavić objašnjava što predviđa zakon.

“Ušli smo u tumačenje zakona i došli do infromacija da Skupština Glavnog grada nije raspuštena već je došlo do skraćenja mandata. Zakon o komunalnim djelatnostima predviđa da se preporučene cijene od strane Regulatorne agencije moraju poštovati ukoliko se usvoje ili ukoliko u roku od 90 dana Skupština Glavnog grada ne postupi u skladu sa zakonom i ne razmatra odluku”, naveo je on.

Prema njegovim riječima Skupština Glavnog grada nije raspuštena jer po Zakonu o lokalnoj samoupravi nju raspušta samo Vlada, već joj je skraćen mandat što Zakon o komunalnim djelatnostima ne prepoznaje.

“Zbog toga smo dužni da poštujemo odluku odbora direktora, shodno regulatoru i da cijene primjenjujemo od 1. januara naredne godine. Ako se u roku od 90 dana, iz opravdanih razloga ne održi sjednica, ili se cjenovnik ne razmatra na sjednici mi smo u obavezi da automatski primjenjujemo predložene cijene”, tvrdi Nišavić.

Cijene se formiraju na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima

Cijenu vode u Crnoj Gori na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima iz 2018. godine reguliše Regulatorna agencija za energetiku. To čine od 2020. godine na osnovu usvojene metodologije. Ranije, dakle prije ovog zakona, to su činile lokalne samouprave. Prema proceduri Vodovod pošalje zahtjev RAE, oni odobre, vrate i ta se dokumentacija dostavlja gradonačelniku, a iz te institucije Skupštini Glavnog grada kao osnivaču Vodovoda.