Prema podacima iz septembra ove godine, ukupno je preko Interpola Crna Gora potraživala preko 270 osoba. Ipak, samo šest od tih potjernica su u javnoj bazi podataka.

Izvor: Interpol

Prema podacima iz javne baze podataka Interpola, po zahtjevu crnogorskih vlasti raspisano je šest potjernica. Već godinama na potjernicama su Satko Adrović, Božidar Samardžić, Komnen Cpajak i Bogdan Popović, a odnedavno su na spisku i Vuk Lalatović i Nikola Drecun. Crvena potjernica je zahtjev za sprovođenje zakona širom svijeta za potraživanje i hapšenje osoba koje potražuju nacionalne vlade.

Nikola Drecun se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnog djela teško ubistvo izvršenog 20. juna 2024. godine u Cetinju.

Vuk Lalatović se potražuje zbog krivičnog djela “teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija”.

Lalatović je osumnjičen da je zajedno sa Arturom Cimermanom (28) iz Beograda, koji se ranije zvao Nikola, 6. novembra u Podgorici ubio navodne pripadnike kavačkog kriminalnog klana Petra Lipovinu (41) i Žarka Pejakovića (25).

Lalatoviću se već sudi zbog ubistva Nikšićanina Ranka Vuletića 2019. godine.

Komnen Cpajak iz Brodareva pravosnažno je osuđen na 30 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva koje se dogodilo u Budvi 2006. godine. Cpajak je ubio Lazara Draškovića i Mladenku Janković.

Božidar Samardžić je zbog ubistva osuđen na 20 godina zatvora. On je u Nikšiću 1999. godine ispalio više projektila prema četiri lica koja su se nalazila u vozilu, usled čega je kod jednog lica nastupila smrt, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede.

Samardžić je u međuvremenu uhapšen u Sloveniji, ali je Vrhovni sud te zemlje 2019. godine odbio da ga izruči Crnoj Gori zbog, kako su tada naveli, bojazni od krvne osvete.

Bogdan Popović osuđen je na 15 godina zatvora zbog ubistva počinjenog 1992. godine. On je u Nikšiću ubio jednu osobu, a ranio drugu.

Satko Adrović osuđen je na desetogodišnju robiju zbog optužbi za razbojništva i razbojničke krađe.

Luka Medenica iz Nacionalnog biroa Interpola u Podgorici rekao je u septembru za Javni medijski servis da je crvena potjernica raspisana za Vukom Vulevićem i Ivanom Delićem kojima se stavljaju na teret ozbiljna krivična djela.

“Oba lica su državljani Crne Gore koji se potražuju radi vođenja krivičnog postupka. U pitanju je vrlo obiman predmet koje je sprovelo Specijalno državno tužilaštvo sa svim organizacionim jedinicama Uprave policije”, kazao je Medenica.

Oni su, ističe, državljani Crne Gore koji se potražuju na međunarodnom planu.

“U toku je intenzivna saradnja sa zemljama regiona. Sve mjere i radnje Uprave policije su usmjerene na tako bitna lica i predmeta jer im se stavljaju na teret ozbiljna krivična djela”, kazao je Medenica.

On je istakao da postoji više javnih potjernica koje je raspisala Crna Gora, ali da to nije konačan broj.

“Ta brojka varira”, kazao je Medenica.

Na pitanje - zašto potjernice nijesu javne, on je istakao da je to iz razloga jer te informacije sadrže tužilačko sudsko policijske informacije, a da određeni predmeti nose stepen tajnosti, pa tako ukoliko ne postoji procjena da javna potjernica može dovesti do pronalaska i lociranja lica, onda se ne te informacije ne objavljuju.

Istakao je da Crna Gora nije izuzetak, te da mnoge države ne objavljuju ovakve informacije.

Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje pokrenuli su, napomenuo je Medenica, ozbiljne akcije portiv organizovanog kriminala, te su aktuelni brojni predmeti.

Medenica je kazao da se na potejernicama nalaze i bivši policijski službenik Ljubo Milović i osumnjičeni vođa “kavačkog klana” Radoje Zvicer.

“Oni se potražuju zbog više krivičnih postupaka koji se vode pred nadležnim pravosudnim inistitucijama u Crnoj Gori”, istakao je on.