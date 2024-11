Danas je u Zagrebu pronađeno tijelo žene, a sada je otkriven njen identitet.

Tijelo ubijene žene pronađeno je rano jutros u dvorištu na zagrebačkom Črnomercu, a sada je otkriven i identitet žene, prenosi "Jutarnji list". U pitanju je majka dvoje djece, K.M.Š. (38) koja je radila kao administrativna sekretarica.

Prva sumnja bila je na B.H. (72) koji je suvlasnik objekta koji nije uknjižen. On je K.M.Š. iznajmio dio prostora za stanovanje, a u dvorištu je u vrijeme zločina, možda bio još jedan muškarac.

Međutim, šest sati nakon pronalaska tijela, obojica muškaraca završila su u bolnici. Jedna od suvlasnica kuće u čijem se dvorištu dogodio zločin je u totalnom šoku posmatrala događaj.

"Nas je puno suvlasnika i nikako tu imovinu da podijelimo. Neki su djelimično prodali svoj dio pa se tako u prostor uselio B. H., penzioner koji je to kupio. S njim sam u poslednje vrijeme viđala jednu zgodnu, visoku ženu, crne kratke kose, ali ne znam je li to ista osoba koja je s njim živjela i ranije dok je imala crvenu kosu. Valjda joj je iznajmio dio kuće na crno jer on nije regulisao papire o suvlasništvu", ispričala je suvlasnica.

